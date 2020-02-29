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القطاع الخاص تكفل بتمويل المشروع..رئيس الوزراء يفتتح متحف الغردقة | شاهد

السبت 29/فبراير/2020 - 06:32 م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
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محمد حليم قنديل
قال السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن متحف الغردقة الجديد هو الأول من نوعه فى مصر يقام بهذه الطريقة، مضيفا أن القطاع الخاص هو الذي أقام المبنى وقام بتجهيزه كاملا وتتولى وزارة الآثار توفير القطع الاثرية لعرضها فى هذا المتحف.

أضاف السفير نادر سعد خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، أن هناك قطعا أثرية نادرة جدا متواجدة فى داخل متحف الغردقة الجديد، موضحا أن وزارة الآثار هي التي تدير المتحف إدارة كاملة.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المستثمر الذي أقام هذا المتحف لو أراد دخول هذا المتحف سيقوم بدفع تذكرة دخول وليس له اي علاقة بالإدارة تماما.

وأوضح السفير نادر سعد، أن دور المستثمر الذي أنشأ متحف الغردقة هو الإنشاءات فقط وليس الادارة وفيما بعد سيتم اقتسام الأرباح الناتجة من زيارة المتحف بين المستثمر ووزارة الآثار وفقا للعقد المبرم.


وأشار إلى أنه وفقا لقانون الآثار فهو يجب ان تدار جميع المتاحف بواسطة وزارة الاثار فقط ولا يمكن لجهة أخري سواء خاصة أو رجال أعمال بالإدارة ، مضيفا أن بالفعل تم تطبيق القانون ووزارة الآثار هي التى تدير المتحف الآن.
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