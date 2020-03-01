إلقاء القمامة في الشارع.. الإفتاء: معصية يعاقب عليها الله

وأضاف « عبد السميع» في إجابته عن سؤال: « ما حكم الدين فيمن يفسد الطرقات على الناس بإلقاء القمامة والقاذورات فيها؟»، عبر فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى « يوتيوب» أن إلقاء القمامة والقاذورات في الطرقات ممن يسبب الأمراض للناس نهي عنه الشرع الشريف.

وتابع أمين الفتوى أنه يجب إلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها شرعاً، حيث أن إلقائها في الأماكن العامة معصية يعاقب عليها الله.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد على أن النظافة في ديننا ليس أمرًا ثانويًا ولا هامشيًا وليست مجرد قيمة أخلاقية فقط، وإنما النظافة والطهارة جزء من العقيدة.





وأوضح «جمعة» أن من الآداب التي حث عليها الشرع الحنيف آداب الطرقات العامة، مشيرًا إلى أن قول رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:« الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ ، أَوْ سَبْعُونَ شُعْبَةً ، فَأَرْفَعُهَا قَوْلُ : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ».





وواصل: أن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،لم يذكر إماطة الأذى عفويًا ولا عشوائيًا فهو لا ينطق عن الهوى، أن تحترم الذوق العام والآداب العامة وإشارة وقواعد المرور ولا تقع في المخالفات، ولا تسير عكس الاتجاه لأن هذا حق عام لا تنتظم حياة الناس إلا به.



