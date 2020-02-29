مشيرة خطاب: لابد من عقد اتفاق بين الآباء والأبناء بتبادل الاحترام.. فيديو

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان السابقة وثاني سيدة تتولى منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية ومرشحة مصر لمنصب الأمين العام لمنظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة على ضرورة قيمة الإحترام، موضحة أن الأباء أصبحوا الآن مشغولين عن أبنائهم بسبب الضغوطات الخارجية.





وأوضحت خطاب خلال لقائها مع الإعلامية أميرة العقدة في برنامج «كل يوم اسم» المذاع على التلفزيون المصري، أن الضغوط الخارجية أصبحت تنافس تأثير على الأسرة المصرية، ولكن التحدي هو الاستفادة من العصر الجديد والتكنولوجيا الحديثة.





وأشارت وزيرة الدولة للأسرة والسكان السابقة، إلى أنه يمكن استغلال التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أن الدخول في حوارات وجلسات مع الأبناء بتطلب بتوسعة الصدر والاحترام وقبول آرائهم ليتقبلوا اي تعليمات دون اي ضغوطات عليهم .





وتابعت «مشيرة خطاب»: «في هذا العصر لابد من عقد اتفاق بين الآباء والأبناء بتبادل الاحترام»، مضيفة أن الاسرة لها دور هام في ترسيخ تلك القيم في أطفالهم منذ الصغر وبعد ذلك مراقبتهم أثناء التعلم في المدرسة والاختلاط .



