سحب سيارة بصوابعه.. مصارع الإسماعيلية يخطط لجر سفينة ودخول جينيس.. شاهد

عرف بصاحب القوة الخارقة، لم يصدقه أحد في البداية، ولكنه استطاع أن يجذب الجميع حوله ويؤمنون بقدراته، لم يستسلم يوما ودائما هو صاحب هدف وغاية، إنه المصارع أشرف محروس وشهرته كابونجا، والذي بدأ تدريباته بإدارة الكراكات بهيئة قناة السويس، والخاصة بسحب الكراكات، استعدادا لحدث أكبر وهو سحب سفينة.





يقول كابونجا رئيس اتحاد مصارعة المحترفين:" من صغري وامتلك قوة خارقة وبالصدفة وأثناء الحديث مع اصدقائي أكدت لهم أن بإمكاني اسحب عربيه ملاكي باصابعي ولم يصدقني احد ولكني نجحت في اول اختبار لي في سحبها وذات مرة دعوني لسحب لودر 66 ونجحت أيضا".





وأضاف كابونجا:" فكرت اعمل ايه بالقوة الخارقة دى او اطلعها ازاى قومت بسحب بعدها عربيتين نقل صغيرة بسنانى وسيارة جامبو لكن لسه جوايه اشياء كثيره فسحبت اول تريلة فارغة وزنها 20 طن واستمريت في سحب العربيات وغيرها، ثم الرافعة الخاصة بهيئة قناة السويس".





وعن التدريبات بهيئة قناة السويس، يقول كابونجا: "منذ فترة فكرت انى اقدم طلب الى الفريق اسامه ربيع بخصوص انى اسحب سفينة واتمرن عليها علشان اكسر رقم القياسي العالمي، وهو 10 آلاف طن وصاحبها واحد من روسيا، وفعلا قدمت طلبا إلى الفريق، واتصل بي مكتبه وجلست مع فريق العمل هناك ثم ذهبت إلى مدير الكراكات المهندس سيد عسكر، وحصلت على تصريح بدخول الورش للتمرين فى إدارة الكراكات بمحافظة الإسماعيلية".





واضاف كابونجا:" من المقرر تدريبي على سفن متعددة الأوزان ونجحت بالفعل في سحب رافعه وزنها حوالي 4 آلاف طن وجاري التمرين عليها عدة مرات".





ويضيف :" من المقرر الذهاب الي بورسعيد للتمرين على الكراكة ( السفينة ) مكة أو عبور أو صلاح الدين ووزنهم حوالى 11 ألف طن.



