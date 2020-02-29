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ثقافة

فرقة وسط البلد تتألق في مهرجان دندرة

السبت 29/فبراير/2020 - 07:19 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
انطلقت فعاليات ثاني أيام مهرجان دندرة للموسيقى والغناء بدورته الأولى في محافظة قنا. 

وبدأت الفعاليات بفرقة وسط البلد، التي تألقت على خشبة المسرح، في حضور وزيرة الثقافة، ومحافظ قنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، إلى جانب أكثر من 6 آلاف مواطن قناوي. 

وتألقت الفرقة بتقديم العديد من الأغاني التي أبهرت الجمهور الذي أشاد بها، وتفاعل معها بترديد الأغاني، والتصفيق، وزلزلت موسيقى الفرقة جدران المعبد. 

ومن ناحية أخرى شددت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، من تواجدها في مداخل ومخارج مدينة قنا، فضلًا عن التأمين المشدد لمداخل معبد دندرة وتنظيم دخول الجمهور بسيارات مجانية تقلهم من مدينة قنا لحضور المهرجان في المعبد الأثري.

ويشهد مهرجان دندرة العديد من الحفلات الغنائية التي تقدمها فرقة مسار إجباري، وفرقة بلاك تيما، وغيرها من الفرق إلى جانب حفلات للمطرب مدحت صالح، وعلى الحجار، وهشام عباس، وغيرهم. 

وتقام الحفلات حتى يوم 4 مارس المقبل، بمعبد دندرة، وقصر ثقافة قنا، وجامعة الوادي الجديد. 
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