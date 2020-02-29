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رياضة

الدوري الألماني .. بوروسيا دورتموند يحقق فوزا باهتا على فرايبورج

السبت 29/فبراير/2020 - 07:11 م
صدى البلد
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أحمد هاني

حقق فريق بوروسيا دورتموند فوزا بشق الأنفس على ضيفه فريق فرايبورج، بهدف دون رد، في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب "سيجنال ايدونا بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ24، من الدوري الألماني.

هدف المباراة الوحيد جاء بعد مرور 15 دقيقة، من توقيع جادون سانشو، بعد متابعته لعرضية من البلجيكي تورجان هازارد.


الفوز رفع بروسيا دورتموند، رصيده للنقطة 48 في المركز الثالث، بالتساوى مع فريق لايبزيج، الذى يحتل المركز الثانى، بفارق الأهداف، قبل مواجهته غدا أمام باير ليفركوزن.


وأقدم مشجعو نادي فرايبورج الألماني على تأبين خاص للراحل عمرو فهمي السكرتير العام السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، خلال مباراة فريقهم ضد بوروسيا دورتموند ضمن منافسات "البوندسليجا".

ورفعت جماهير فرايبورج، علما كبيرا، عليه صورة الراحل عمرو فهمي، كما وزعت ورقة تعريفية به، على المدرجات بالكامل، علما أن عمرو فهمي، كان أحد مشجعي النادي وكان يحرص على حضور مبارياته باستمرار.


وجاءت باقي النتائج التي أقيمت في نفس التوقيت من الدوري الألماني:

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