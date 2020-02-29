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رياضة

حسين الشحات يتصدر تويتر بعد أدائه مع الاهلي أمام صن داونز

السبت 29/فبراير/2020 - 07:17 م
حسين الشحات
حسين الشحات
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #حسين_الشحات بعد ادائه مع الاهلي أمام فريق صن داونز الجنوب افريقي بدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏صن داونز بيلعب بهدوء وثقة كبيرة عكس الأهلي اللي مستفدش من تأثر صن داونز الواضح بغياب الباكين ثابيلو مورينا ولانجرمان بسبب سوء حالة حسين الشحات ولأن أجايي مش وينج.. الفرصة الخطيرة الوحيدة للأهلي كانت لما السولية لعب كرة طولية للشحات اللي خد أول قرار صح في الشوط ولعب عرضية لمروان

‏حسين الشحات وينج جيد ينقصه فقط مهارة الاستلام والتسليم والمراوغة وقوة التسديد والمهارة والاختراق وكل ما له علاقة بكرة القدم

‏حسين الشحات اوحش لعيب في الاهلي في كل ماتش طول ماهي تعادل او الاهلي خسران

‏حسين الشحات بيعوض فشله بالزعيق في زمايله..دا حتى معرقش.

‏حسين الشحات ف الهدف الأوفسايد : "لقيت حكم الراية مكتئب قولت اما أضحكه شوية"

‏حسين الشحات حرفيا نايم ف الأوفسايد ومروان مقدرش قالك لازم أسجل حتي لو أوفسايد ده أنا بشوف المرمي كل فين وفين
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