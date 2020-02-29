مطالبات بفاعلية دور السوشيال ميديا في الترويج للأعمال المجتمعية

شهدت الجلسة الثانية لمؤتمر الصورة العامة لأندية روتاري، اليوم السبت، برئاسة إسلام الغزولي، مستشار رئيس حزب المصريين الاحرار التأكيد على ضرورة دور وفاعلية مواقع التواصل الإجتماعي في الترويج للأعمال الخدمية والأهلية، بجانب الإعلام الرسمية والإلكتروني، مع ضرورة أن تتفاعل الجهود الأهلية بشكل أكبر بملف الصحة والتعليم وتوسيع الاهتمام بتطوير الخطاب الديني، وحملات توعية للمواطنين برؤية متطورة.





جاء ذلك بمشاركة، الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، والإعلامي وائل الإبراشي، والإعلامية، انجي انور،وعمرو عبدالحكيم عامر، ود. صديق عفيفي.





وطرح الغزولي تساؤلات حول الروشتة الإعلامية لأندية روتاري، التي من شأنها تحقيق النهوض بأوضاعها لدى المواطنين، في إطار دعم جهود المجتمع المنى، حيث عقب الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق، بالتأكيد على أن الطريق الأفضل خلال هذه المرحلة بمواقع التواصل الإجتماعي والسوشيل ميديا، خاصة أن أوضاع الإعلام المصري والمحتوى الخاص به بعافية نوع ما، وأيضا أوضاع المجتمع المدنى على نفس الوتيرة، ومن ثم بيئة السوشيال ميديا الأفضل نحو الترويج للأعمال الأهلية والخدمية من قبل أندية روتاري، مع الاحتكاك المباشر بالمواطنين بالقرى والارياف والصعيد.





واتفق معه عمرو عبدالحكيم عامر، مؤكدا أن السوشيال ميديا، مسار إيجابي للترويج بشأن الجهود المجتمعية والأهلية، خلال هذه المرحلة وهو الأمر الذي يتطلب أن تنتبه له أندية روتاري بمختلف محافظات مصر.





فيما قال د.صديق عفيفي، ان المنصة الإعلامية لأندية روتاري لابد أن تكون في مراحل متقدمة على مستوى السوشيل ميديا، ووضع رؤية متكاملة للنهوض بهذا الملف، مؤكدا علي أنه لم يعد يتم عمل اي إعلان بالصحف إطلاقا لكل الجهود التي تتم بالمستويات الخدمية والأهلية.





ورأت الإعلامية إنجي أنور، أن التركيز على قضايا المجتمع الأهلي والخدم ضرورة مهمة، من جميع وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن أندية روتاري مظلومة بسبب عدم الاهتمام ومتابعة الجهود الخاصة بهم بمختلف المشروعات التي تتم بمنظومة التعليم والصحة والإسكان.





كما طرح إسلام الغزولي تساؤلات بشأن أهم الموضوعات التي يتم التركيز عليها، من قبل أندية روتاري خلال الفترة المقبلة، ليعقب الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، بأن مواصلة الجهود التي تتم بملف التعليم، ضرورة مهمة وخاصة على مستوى التعليم الفني الذي من شأنه تقديم كوادر كبيرة بكافة المجالات المهنية قائلا:"التعليم الفني مفتاح كل شيئ".





ورأي عمرو عبدالحكيم عامر، ضرورة أن يكون توسيع الاهتمام بالخطاب الديني، خاصة أن الأمر محصور في بعض الأمور التقليدية، حيث يعد الخطاب الديني ملف في منتهى الأهمية من الواجب أن يتم النهوض به على مستويات أعلى.





وقال د. صديق عفيفي، إن التعليم من الملفات ذات الأهمية التي يتطلب مواصلة الجهود بها، من جانب أندية رواتاري، فيما رأت الإعلامية أنجي أنور أن جهود التوعية ضرورة مهمة أيضا بمختلف المجالات من خلال أندية روتاري، بجانب الجهود التي تتم من الحكومة، حيث التكاتف والتكامل ضرورة مهمة لتوعية المواطن بكل شيء يفيده.





وبنهاية اللقاء، انضم للنقاش الإعلامي وائل الإبراشي، مؤكدا علي أن مثل هذه اللقاءات هو تجمع على مستوى خدمة الوطن، وهى قضية أساسية لابد أن ندعمها ونساندها، والجهود التي تتم من أندية روتاري محل تقدير من الجميع، وتسليط الضوء على أي عمل اجتماعي وأهلي ليس دعاية لأحد بقدر ما هو دعاية للوطن، حيث الكل تحت مظلة واحدة ومثلث الصحة والتعليم والبطالة من الضروري للإهتمام بهذه القضايا، مؤكدا علي أن مثل هذه الجهود هي التي تدفع الجميع من وسائل الإعلام نحو الاهتمام بهذه القضايا.





وردا على تساؤلات الإعلام ودوره مع استضافته للفنان محمد رمضان، في التليفزيون المصري قال الإبراشي بأنه يرى أن ذلك جهد اعلامي من أجل رصد جميع الحقائق أمام الرأى العام، وأنه كصحفي قام بدوره الكامل، مشيرا إلى أن الشيء الجميل هو مايرد السيئ وليس غيره، وهو الأمر الذي من الضروري أن نتعامل مع بكل الملفات وخاصة ملف الفن الهابط.





وعقب ذلك تم تكريم المشاركين باللقاء، فيما لخص الغزولي مناقشات الجلسة في ضرورة تفعيل منصة السوشيل ميديا لأندية روتاري، وأن تكون حلقة الوصل والتفاعل بين الحكومة والمواطن، والمشاركة على أرض الواقع بجميع المشروعات التي تتم من خلال أعضاء الأندية.