معتصم النهار زوج هيفاء وهبي في رمضان 2020.. تفاصيل

كشف الفنان السوري معتصم النهار تفاصيل مسلسله المقبل "اسود فاتح" المقرر طرحه في السباق الرمضاني لعام 2020 من خلال لقائه في برنامج “insider” .





وقال معتصم النهار من خلال اللقاء: المسلسل عبارة عن حدوتة مصرية فريدة من نوعها وانا اول مرة اخوض تجربة بهذا الشكل،لانني اتحدث في المسلسل باللهجة المصرية واتعامل مع طاقم عمل مصري،وانا اجسد شخصية "راغب" زوج هيفاء وهبي في المسلسل.





وتدور أحداث مسلسل "أسود فاتح" في إطار اجتماعي يحيطه الإثارة والتشويق ويتم تصويره بالكامل في لبنان.





"‎أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي، شريف سلامة، أحمد فهمى، صبرى فواز، معتصم النهار، فراس سعيد، رانيا منصور، نانسى صلاح، ناصر سيف، حنان سليمان، سلوى عثمان، نبيل نور الدين، أحمد الشامى، محمد الصاوى، عمر السعيد، حسام الجندى، ميرا العدل ، رامى الطمبارى، حسن عيد، مصطفى يوسف، لاشينة لاشين.