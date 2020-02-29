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محافظات

صلاح حسب الله: كلنا نعمل خلف الرئيس السيسي لبناء الوطن.. فيديو وصور

السبت 29/فبراير/2020 - 10:13 م
صدى البلد
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أحمد على

أعلن الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي لمجلس النواب ورئيس حزب الحرية المصري اليوم أن الحزب أثبت أنه له أرضيه واسعة الانتشار بالشارع من خلال التعويل على افتتاح أكثر من 511 مقرًا والوحدة حزبية لافتاً بقوله "كلنا كأعضاء فى الحزب وكوادره التى سددت أكثر من 100 ألف عضوية نعمل خلف القيادة السياسية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من أجل بناء مصر بلدنا ".

وتابع "حسب الله" خلال لقاء مؤتمر جماهيري بقرية شبرابابل بمركز المحلة بقوله "نعمل من خلال برامج تتبني قضايا وهموم عمال الشركات للنهوض بالصناعة الوطنية لإنشاء أكبر مصنع متخصص فى مجال الغزل والنسيج".

كما شارك فى حضور المؤتمر كل من محمد وهب الله النائب البرلماني وأمين إتحاد عمال مصر والمحاسب شريف أنور أمين حزب الحرية المصري بالغربية والمهندس عمر نبيل عبد الله أمين حزب الحرية المصري بمركز المحلة ولفيف من المشايخ وكبار ممثلي العائلات والأسر .

وأشاد "حسب الله" برسائل المحلة التى حملها من الرئيس "السيسي" والتى عبر عن فحواها بكلمات رددها وهي " رسائل المحبة والدعم الغالي من رئيسنا عبد الفتاح السيسي  إلي أيادي عمال المحلة الشقيانة.. وتحيا مصر.. وكلنا نعمل من أجل المشاركة فى بناء الوطن" .

وكشف المهندس شريف أنور أمين حزب الحرية المصري بالغربية أن الحزب يمتلك رساله لكافة أبناء الوطن وأسره وعائلات والتى تستهدف ترسيخ قواعد كوادره الحزبية والاهتمام بزيادة انتشار الحزب من خلال نشر أكثر من 500 مقر على مستوى محافظات الجمهورية

فيما  أوضح الأمين العام للحزب بالغربية أن بكافة الوحدات الحزبية ومقراته قادرة على دعم رجال فى سباق السياسي والمشاركة فى مواجهة أى كافة الحروب الشرسة التى يتعرض لها البلد بموجب التعويل على  كوادر وطوائف تتفهم أمور واختيار أعضاء مجلسي الشوري ومجلس النواب والمحليات .

وأضاف المهندس عمر نبيل عبد الله أمين حزب الحرية المصري بمركز المحلة أن مشاركة قيادات الحزب من القاهرة الى المحلة شرف كبير لأبناء قلعة الصناعة المصرية لافتا بقوله "سنعمل سويا من أجل الوقوف فى كنف بلدنا مصر أم الدنيا ... وتحيا مصر بلدنا خلف القائد العظيم عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية " .

وكشفت عن هوبة مشاركة حزب الحريه المصري بتواجده سوق المنافسة السياسي والوطني من خلال طرح الروىء الاقتصادية والاستثمارية والتى تستهدف ترسيخ معايير البناء وحل أى عراقيل تواجه المواطنين وممثلي الأسر والعائلات الأكثر احتياجا .

وأضاف "عبد الله " أن كافة مشايخ وعمداء قري مركز المحلة يدعمون أبناء حزب الحرية المصري من أجل وضع الآليات اللازمة وسبل حل مشكلات وتبني كافة المشروعات الوطنية والتى تهدف لاستكمال كافة الخدمات والمشروعات الرئاسية العملاقة .

فى المقابل أكد محمد وهب الله النائب البرلماني أن الدولة المصرية تعمل جاهدة فى السعي وراء تطوير منظومة صناعة الغزال والنسيج بقلعة الصناعة المصرية مشيرا بقوله " من قلب المحلة قلعة الصناعة المصرية ...تحيا مصر بسواعد عمالها من الشرفاء وسنكمل المسيرة خلف القيادات السياسية لرفعة شأن الوطن وزيادة القوة التنافسية سياسيا واقتصاديا " .

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