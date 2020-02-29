AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ساحة رأي

الدكتور محمد حجاب يكتب : ارحمونا يرحمكم الله

السبت 29/فبراير/2020 - 08:19 م
الدكتور محمد حجاب
الدكتور محمد حجاب
Advertisements
النابغة العالمى المصرى مجدى يعقوب فى النار أما القتلة والمجرمون والظلمة والظالمون والمدلسون كلهم فى الجنة لماذا؟ لأنهم فقط مسلمون بالوراثة..

الآية 113 من سورة البقرة (وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ وقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كانوا فيه يختلفون).

كل طائفة تكفّر غيرها وتدّعى أنها فقط هى الناجية.. والذين لا يعلمون هم من المسلمين الذين يرددون هذا الكلام بدون وعى.. الله ليس إله المسلمين فقط ولكنه رب العالمين.. وليس لنا الحكم على الآخرين.. ياريت كلنا نسعى لأن ننقذ أنفسنا وأهلينا.

الكثير منّا لا يعمل بروح الدين ومقاصده، فقط نلبس لباس الدين ونؤدى طقوسه ومظاهره.. وفى الحقيقة أعمال معظم المسلمين توحى بأنهم لا يؤمنون بالآخرة حق الإيمان.. الكذب والتدليس والإهمال وشهادة الزور والظلم والبغى انتشر بين شعوب تدّعى الإسلام والإسلام منهم بريء.. ثم يدعون أنهم فقط هم الناجون.

الدين عند الله الإسلام من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم.. كل من أسلم وجهه لله فهو مسلم وكل من بعد عن الله وتكبّر وبغى ولم يسلم وجهه لله فليس بمسلم وإن كان يردد بلسانه أنه لا إله إلا الله ألف مرة.. العبرة بالعمل بحقيقتها وليس بترديدها بلا وعى.
 
ارحمونا يرحمكم الله.

الدكتور/ محمد حجاب
 رئيس قسم علم الطفيليات الطبية بطب الزقازيق
Advertisements

ترشيحاتنا

مفاجآت عند تشريح 11 جثة لمتوفين بـ كورونا

الصحة توضح: ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض كورونا؟ فيديو

قبل موقعة الأهلي.. غيابات بالجملة في صفوف صن داونز

أسعار تويوتا toyota من الوكيل بتحديث اليوم..صور

الصحة العالمية: حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا في مصر

60 دقيقة .. الأهلي يتقدم على صن داونز بهدف.. ويسيطر على المباراة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها رسميًا.. سعر ومواصفات سكودا كاروك 2020 skoda kodiaq في مصر..صور

وزير الرياضة ومجلس الاتحاد الدولي لليد في جولة تفقدية بالصالة المغطاة بأكتوبر

ببلوزة كت.. شيري عادل تتخلى عن الشتوي