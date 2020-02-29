الدكتور محمد حجاب يكتب : ارحمونا يرحمكم الله

النابغة العالمى المصرى مجدى يعقوب فى النار أما القتلة والمجرمون والظلمة والظالمون والمدلسون كلهم فى الجنة لماذا؟ لأنهم فقط مسلمون بالوراثة..
الآية 113 من سورة البقرة (وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ وقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كانوا فيه يختلفون).
كل طائفة تكفّر غيرها وتدّعى أنها فقط هى الناجية.. والذين لا يعلمون هم من المسلمين الذين يرددون هذا الكلام بدون وعى.. الله ليس إله المسلمين فقط ولكنه رب العالمين.. وليس لنا الحكم على الآخرين.. ياريت كلنا نسعى لأن ننقذ أنفسنا وأهلينا.
الكثير منّا لا يعمل بروح الدين ومقاصده، فقط نلبس لباس الدين ونؤدى طقوسه ومظاهره.. وفى الحقيقة أعمال معظم المسلمين توحى بأنهم لا يؤمنون بالآخرة حق الإيمان.. الكذب والتدليس والإهمال وشهادة الزور والظلم والبغى انتشر بين شعوب تدّعى الإسلام والإسلام منهم بريء.. ثم يدعون أنهم فقط هم الناجون.
الدين عند الله الإسلام من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم.. كل من أسلم وجهه لله فهو مسلم وكل من بعد عن الله وتكبّر وبغى ولم يسلم وجهه لله فليس بمسلم وإن كان يردد بلسانه أنه لا إله إلا الله ألف مرة.. العبرة بالعمل بحقيقتها وليس بترديدها بلا وعى.
ارحمونا يرحمكم الله.