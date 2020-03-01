ضربات استباقية.. جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر.. استهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بدوائر محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد

ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية

ضبط قضايا التيار الكهربائى





واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلُ فى مجال تخصصه تنسيقًا وقطاع الأمن المركزي، ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الاقتصاد القومى للبلاد.





أسفرت جهودها خلال شهر .. عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال الأمن العام

تم إستهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بدوائر محافظات (الدقهلية ودمياط وبورسعيد) ، وكذا منطقة "السحر والجمال" بدوائر محافظتى (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (622 متهما).. وبحوزتهم ما يلى:





(52) قطعة سلاح نارى، و (6) قطع سلاح أبيض، و (156) طلقة مختلفة الأعيرة، و (70) قضية إتجار بالمواد المخدرة .. بمضبوطات بلغت نحو (87,720 جرام لنبات البانجو المخدر – 2,060 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1,222كيلو جرام لمخدر الهيروين – عدد 8 أقراص مخدر)، و تنفيذ (20253) حكم قضائى متنوع، و ضبط (2610) قضية متنوعة، و ضبط وفحص (4) متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة .

و فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية

تم ضبط (عدد 5110 قطعة سلاح نارى) غير مرخصة بحوزة (4422) متهم .. وذلك على النحو التالى: (1 جرينوف – 1 رشاش – 478 بندقية آلية – 963 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 352مسدس – 3315 فرد محلى – 13107طلقة مختلفة الأعيرة)، و ضبط (10) ورش لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص، و ضبط (7061) قطعة سلاح أبيض، و ضبط (98) تشكيل عصابى، ضموا (321) متهم، إرتكبوا (547) حادث متنوع، و ضبط (706) متهم من العناصر الإجرامية، وبحوزتهم (17 بندقية آلية –

49 بندقية غير مششخنة – 11مسدس – 187 فرد محلى – 416سلاح أبيض).





و فى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط (6206) قضية مواد مخدرة ، ضبط خلالها (6623) متهم.. وبحوزتهم الآتى:

كمية من نبات البانجو المخدر وزنت (1طن و160,831 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش وزنت (474,208 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الهيروين وزنت (78,685 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الكوكايين وزنت (10جرام)، و كمية من مخدر الأفيون وزنت (9,811 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الإستروكس وزنت (45,406 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الفودو وزنت (13,591 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الشابو وزنت (12,119 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الآيس وزنت (250جرام)، و كمية من مخدر الكيتامين وزنت (310 جرام)، و كمية من البودرة المخدرة وزنت (6,580 كيلو جرام)، و عدد (214991) قرص مخدر.





و فى مجال تنفيذ الأحكام

تم تنفيذ (2353170) حكم قضائى متنوع.. وذلك على النحو التالى:

(10019) حكم جناية من بينها (14 حكم بالإعدام – 464 حكما بالمؤبد)، و (696264) حكم حبس جزئى، و (130942) حكم حبس مستأنف، و (1190231) حكم غرامة، و (325714) حكم مخالفة.

و فى مجال ضبط القضايا النوعية

تم ضبط (961) قضية أحداث، و ضبط (1125) قضية مصنفات فنية، و ضبط (929581) مخالفة مرورية متنوعة، و كشف غموض (249) حادث (قتل عمد – خطف - سرقة بالإكراه - حريق عمد - إنتحال صفة) بإجمالى (410) متهم، و إعادة (78) سيارة مُبلغ بسرقتها.





و فى مجال الأمن الإقتصادى

القضايا التموينية:

ضبط (32501 قضية تموينية متنوعة) .. جاء أبرزها على النحو التالى:

تم ضبط (360) قضية إسطوانات غاز .. بمضبوطات بلغت (18872 إسطوانة)..تقدر قيمة الغاز المدعم (2547720جنيه)، و ضبط (80) قضية مواد بترولية.. بمضبوطات بلغت (5570245 لتر)، و ضبط (323) قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء ، بمضبوطات بلغت (222,754 طن – 13206عبوة) سلع غذائية وتموينية متنوعة، و ضبط (49) قضية إستيلاء على أموال الدعم ، بمضبوطات بلغت (103,247طن – 1046 عبوة - 3079قطعة) سلع مُدعمة متنوعة.





و فى مجال قضايا التيار الكهربائى:

ضبط (331984) حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (242333891 جنيه).





و فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة:

تم ضبط (6896) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة على النحو التالى: (859) قضية ضرائب عامة ، كشف (720) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (439) قضية فى مجال الجمارك، (56) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة ، (1418) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى ، تنفيذ (2534) حكم قضائى ، (807) قضية تحرى مدين ولجان فحص ، (33) قضية فى مجال "الإتجار بالنقد الأجنبى - تحويلات مالية غير مشروعة - توظيف أموال - متنوع نقد" ، (13) قضايا فى مجال "الإختلاس والإستيلاء على المال العام والإضرار بالمال العام"، (17) قضية "جرائم مصرفية – رشوة وإستغلال نفوذ - غسل أموال– كسب غير مشروع" .. بقيمة بلغت (10554711977) جنيه مصرى ، (3783534) عملات أجنبية مختلفة.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.







