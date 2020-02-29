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برلمان

نائب يشيد بقرار الحكومة بتخفيض أسعار زيارة السياح للمناطق الأثرية والمتاحف بنسبة 50 %

السبت 29/فبراير/2020 - 08:55 م
النائب محمد زين الدين
النائب محمد زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات
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فريدة محمد
أشاد النائب محمد زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بقرار المجلس الأعلى للآثار بتخفيض اسعار تذاكر الدخول للمناطق الأثرية والمتاحف بنسبة 50 ٪؜ للشهور 6 و7 و8 تشجيعا للحركة السياحية في 3 محافظات، وهي محافظة قنا ومحافظة الأقصر بكل مناطقها الأثرية ومحافظة أسوان وهو تخفيض مخصص للأجانب.

وقال " زين الدين " فى بيان له اصدره اليوم ان هذا القرار سيكون له اثاره الايجابية والكبيرة لتشجيع زيارة السياح الاجانب لمختلف المناطق الاثرية والمتاحف بمحافظات قنا والأقصر وأسوان، مطالبا من الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار بتعميم هذا القرار على جميع المناطق والمحافظات والمدن الاثرية على مستوى الجمهورية.

كما طالب من مختلف وسائل الاعلام المرئية والمقروءة والمسموعة الترويج لمثل هذه القرارات المهمة لتشجيع السياح الاجانب على زيارة المناطق السياحية والاثرية بمصر وان يكون بصفة مستمرة طوال العام.
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