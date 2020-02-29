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محافظات

محافظ المنيا يزف بشرى سارة لأهالي ملوي

السبت 29/فبراير/2020 - 08:14 م
افتتاح مخابز جديدة
افتتاح مخابز جديدة بملوي
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ايمن رياض

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بدء تشغيل 15 مخبزا جديدا بدائرة مركز ملوي ، من ضمن 61 مخبزا ، حيث وافق الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على تشغيلهم بالمركز على عدة مراحل.


وأضاف المحافظ، أن موافقة الوزارة، تأتي استجابة لطلب المحافظة، لزيادة الطلب على شراء الخبز بالمركز، وسعيا نحو استقرار الحالة التموينية بدائرة المحافظة، حيث سيتم تشغيل المخابز في الأماكن التي يقل متوسط نصيب الفرد فيها عن 3 أرغفة يوميا.

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن إجمالي المخابز الجديدة التي تم تشغيلها فعليا حتى الآن ، بلغ 46 مخبزا ، وستعمل المخابز الـ15 بـ 5 قري بالمركز، أنهت جميعها إجراءات الترخيص واستيفاء الضوابط المطلوبة ومطابقتها لاشتراطات التشغيل والمواصفات المحدّدة .

هذا وتضم قائمة المخابز الجديدة التي سيتم تشغيلها 4 مخابز بالوحدة المحلية لقرية تنده ، مخبز بالوحدة المحلية لقرية نواي، 7 مخابز بالوحدة المحلية لقرية ابشادات، مخبزين بالوحدة المحلية لقرية دروه، مخبز بالوحدة المحلية لقرية دير البرشا.

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