AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ننشر النتيجة الرسمية لانتخابات نقابة المهندسين فى كفر الشيخ.. فيديو

السبت 29/فبراير/2020 - 09:49 م
صدى البلد
Advertisements
محمود زيدان

أعلن المستشار عماد الديب، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بكفر الشيخ، النتيجة الرسمية لانتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية بالمحافظة.


وقال الديب، إن عدد المهندسين المقيدين بالنقابة 14 ألفًا و373 مهندسًا ، ومن لهم حق التصويت 8 آلاف و608 مهندسين، عدد الحاضرين 1750 مهندسًا، وأن إجمالي الأصوات الصحيحة، 1577 صوتًا، وإجمالي الأصوات الباطلة 173 صوتًا.


وأضاف، أن الفائزين في الانتخابات هم، المهندس محمد محمود ربيع حجاج، بحصوله على 986 صوتًا ، والمهندس باسم عبد المحسن حجازي، بحصوله 898 صوتًا، والمهندس سالم إسماعيل علي وشهرته "سالم العشري"، بحصوله على 866 صوتًا.


وتابع، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بكفر الشيخ، قائلًا، فاز بمقعدي شعبة الميكانيكا، المهندس حلمي حسن حلمي فايد، بحصوله على 644 صوتًا، والمهندس محمد محمد حسن النواصرة بحصوله على 630 صوتًا.


وقال الديب، وفاز بمقعد شعبة الهندسة المدنية، المهندس أحمد بدر الدين عاطف قطب، وحصل على 580 صوتًا، والمهندس السيد عبد اللطيف عبد الحميد سليمان، بمقعد شعب "الغزل والتعدين والكيمياء"، وحصل على 784 صوتًا.


وكانت الانتخابات قد شهدت منافسة ساخنة بين 27 مرشحًا على 7 مقاعد، منهم 3 لشعبة الميكانيكا ومقعدان اثنان لشعبة الكهرباء، ومقعد لشعبة الهندسة المدنية، ومقعد آخر للشعبة المجمعة " الغزل والتعدين والكيمياء".

اقرأ أيضًا : 


اقرأ أيضًا : 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم .. 27 مرشحا يتنافسون في انتخابات نقابة المهندسين بكفر الشيخ

إقبال كثيف على انتخابات نقابة المهندسين في كفر الشيخ.. صور

خلال توقف التصويت.. مهندسو كفر الشيخ يؤدون صلاة الجمعة داخل النقابة.. صور

انطلاق انتخابات التجديد النصفي لـ المهندسين في المحافظات.. تأجيل عمومية نقابة الأقصر.. وإقبال كثيف بـ كفر الشيخ

تزايد الإقبال على التصويت في انتخابات المهندسين بـ كفر الشيخ.. صور

بدء فرز أصوات انتخابات نقابة المهندسين في كفر الشيخ.. صور

ترشيحاتنا

الأخلاق أولا.. جماهير الأهلي تحيي ذكرى الطفل الزملكاوي أدهم الكيكى.. شاهد

فايلر يكشف موقف رمضان صبحي من لقاء العودة أمام صن داونز

انتقال كورونا عبر سجاجيد المساجد.. إعلان مهم من الصحة السعودية

مليون سلامة.. شريهان تدعو للزعيم عادل إمام بالشفاء

مات محروقًا.. وزير الرياضة ينعى اللاعب محمد هيثم المحترف في الدوري السوداني

اغتصبوه بعد صلاة الجمعة.. المتهمان بقتل طفل الفيوم: دبحناه عشان ما يبلغش عننا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها رسميًا.. سعر ومواصفات سكودا كاروك 2020 skoda kodiaq في مصر..صور

وزير الرياضة ومجلس الاتحاد الدولي لليد في جولة تفقدية بالصالة المغطاة بأكتوبر

ببلوزة كت.. شيري عادل تتخلى عن الشتوي