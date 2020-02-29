ننشر النتيجة الرسمية لانتخابات نقابة المهندسين فى كفر الشيخ.. فيديو

أعلن المستشار عماد الديب، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بكفر الشيخ، النتيجة الرسمية لانتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية بالمحافظة.





وقال الديب، إن عدد المهندسين المقيدين بالنقابة 14 ألفًا و373 مهندسًا ، ومن لهم حق التصويت 8 آلاف و608 مهندسين، عدد الحاضرين 1750 مهندسًا، وأن إجمالي الأصوات الصحيحة، 1577 صوتًا، وإجمالي الأصوات الباطلة 173 صوتًا.





وأضاف، أن الفائزين في الانتخابات هم، المهندس محمد محمود ربيع حجاج، بحصوله على 986 صوتًا ، والمهندس باسم عبد المحسن حجازي، بحصوله 898 صوتًا، والمهندس سالم إسماعيل علي وشهرته "سالم العشري"، بحصوله على 866 صوتًا.





وتابع، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بكفر الشيخ، قائلًا، فاز بمقعدي شعبة الميكانيكا، المهندس حلمي حسن حلمي فايد، بحصوله على 644 صوتًا، والمهندس محمد محمد حسن النواصرة بحصوله على 630 صوتًا.





وقال الديب، وفاز بمقعد شعبة الهندسة المدنية، المهندس أحمد بدر الدين عاطف قطب، وحصل على 580 صوتًا، والمهندس السيد عبد اللطيف عبد الحميد سليمان، بمقعد شعب "الغزل والتعدين والكيمياء"، وحصل على 784 صوتًا.





وكانت الانتخابات قد شهدت منافسة ساخنة بين 27 مرشحًا على 7 مقاعد، منهم 3 لشعبة الميكانيكا ومقعدان اثنان لشعبة الكهرباء، ومقعد لشعبة الهندسة المدنية، ومقعد آخر للشعبة المجمعة " الغزل والتعدين والكيمياء".

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