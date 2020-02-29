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طلاب صيدلة الجامعة الروسية يحتفلون بالتخرج مرتدين أزياء الخمسينيات.. صور

السبت 29/فبراير/2020 - 11:01 م
طلاب صيدلة الجامعة
طلاب صيدلة الجامعة الروسية يحتفلون بالتخرج بأزياء الخمسينات
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حياة عبد العزيز
انتشرت في الساعات الماضية عدد من الصور خطفت جميع رواد السوشيال ميديا، اتسمت بالغرابة والإبداع في آن واحد، حيث قام عدد من طلاب الفرقة الخامسة بكلية الصيدلة الجامعة الروسية، بالخضوع إلى جلسة تصوير من فترة  الخمسينيات احتفالًا بالتخرج.

قال محمد عباس أحد الطلاب، إنه جاءت الفكرة للاحتفال بالتخرج بطريقة مختلفة ومبتكرة، وترك بصمة في أذهان الكثيرين، وتم تنفيذ الايفنت داخل الجامعة، لتوفير عناء الوقت والجهد والمال.

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فكرة خارج الصندوق نابعة من الطالبة ساندرا نبيل، كمحاولة منها لدمج العصر القديم مع الحديث، حيث عُرف عن فترة الخمسينيات الموضة والملابس المبهجة المختلفة، بالألوان الزاهية، حيث تميز الشباب بالطربوش، والفتيات بالقبعة والفستان.

وقام العديد من الطلاب بالاستعانة بملابس الأجداد وارتدائها للاحتفال بحفل التخرج، وقام البعض الآخر بتنفيذ تصميمات من الخمسينيات عند مصممي الأزياء.
طلاب صيدلة الجامعة الروسية يحتفلون بالتخرج مرتدين أزياء الخمسينيات.. صور
طلاب صيدلة الجامعة الروسية يحتفلون بالتخرج مرتدين أزياء الخمسينيات.. صور
طلاب صيدلة الجامعة الروسية يحتفلون بالتخرج مرتدين أزياء الخمسينيات.. صور
طلاب صيدلة الجامعة الروسية يحتفلون بالتخرج مرتدين أزياء الخمسينيات.. صور
طلاب صيدلة الجامعة الروسية يحتفلون بالتخرج مرتدين أزياء الخمسينيات.. صور
طلاب صيدلة الجامعة الروسية يحتفلون بالتخرج مرتدين أزياء الخمسينيات.. صور
طلاب صيدلة الجامعة الروسية يحتفلون بالتخرج مرتدين أزياء الخمسينيات.. صور
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