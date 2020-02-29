ضبط مصنع سناكس يستخدم عبوات خطرة ومواد فاسدة في العبور

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية بالتنسيق مع مباحث التموين من ضبط مصنع لإنتاج المقرمشات دون ترخيص بمدينة العبور يستخدم عبوات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين يفيد ضبط مصنع لإنتاج المقرمشات دون ترخيص بدائرة قسم شرطة العبور، لقيامه بإعادة تدوير المقرمشات من مرتجعات الأسواق مجهولة المصدر.





وتم ضبط كميات بداخله تصل الى 1.918 طن معبأة داخل أجولة، كما جرى ضبط 936 عبوة دون بيانات لتاريخ الإنتاج والصلاحية، تمهيدًا لطرحها في الأسواق.





وتم التحفظ على المضبوطات، كما جرى ضبط محطة لتمويل السيارات لتجميع 75.400 لتر سولار وبنزين بهدف الاتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي وقدرت تلك الكمية بـ 509.325 ألف جنيه وتولت النيابة التحقيق.