بعد تسجيل هدفين في شباك صن داونز.. علي معلول يتصدر تويتر.. شاهد رد فعل الجماهير

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #على_معلول بعد إحرازه هدفين للنادي الاهلي في شباك صن داونز بدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالآتي:





‏ملك الحلول علي معلول يحرز الهدف الاول للأهلي 👌🔴





‏يا هنانا يا سعدنااا علي معلول عندناااا 🔝 ❤️





‏الكرة بتدي اللي يديها...علي معلول 👏👏





‏علي معلول الجناح الطائر ♥️🦅





‏من جديد علي معلول ، أهم صفقة وصلت للأهلي في آخر 10 سنوات ، على غرار الزمالك ، أداء سئ في الشوط الأول ثم تحسن كبير في الشوط الثاني ، تبديلات فايلر من حيث التوقيت كانت هامة للغاية

‎#الاهلي_صنداونز





‏ربنا يحمي علي معلول موجود في كل حته في الملعب 👏👏





‏علي معلول هيجيب التالت برده