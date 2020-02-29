بعد تسجيل هدفين في شباك صن داونز.. علي معلول يتصدر تويتر.. شاهد رد فعل الجماهير

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #على_معلول بعد إحرازه هدفين للنادي الاهلي في شباك صن داونز بدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالآتي:
ملك الحلول علي معلول يحرز الهدف الاول للأهلي 👌🔴
يا هنانا يا سعدنااا علي معلول عندناااا 🔝 ❤️
الكرة بتدي اللي يديها...علي معلول 👏👏
علي معلول الجناح الطائر ♥️🦅
من جديد علي معلول ، أهم صفقة وصلت للأهلي في آخر 10 سنوات ، على غرار الزمالك ، أداء سئ في الشوط الأول ثم تحسن كبير في الشوط الثاني ، تبديلات فايلر من حيث التوقيت كانت هامة للغاية
#الاهلي_صنداونز
ربنا يحمي علي معلول موجود في كل حته في الملعب 👏👏
علي معلول هيجيب التالت برده