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رياضة

بعد تسجيل هدفين في شباك صن داونز.. علي معلول يتصدر تويتر.. شاهد رد فعل الجماهير

السبت 29/فبراير/2020 - 08:10 م
على معلول
على معلول
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #على_معلول بعد إحرازه هدفين للنادي الاهلي في شباك صن داونز بدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالآتي:

‏ملك الحلول علي معلول يحرز الهدف الاول للأهلي 👌🔴

‏يا هنانا يا سعدنااا علي معلول عندناااا 🔝 ❤️

‏الكرة بتدي اللي يديها...علي معلول 👏👏

‏علي معلول الجناح الطائر ♥️🦅

‏من جديد علي معلول ، أهم صفقة وصلت للأهلي في آخر 10 سنوات ، على غرار الزمالك ، أداء سئ في الشوط الأول ثم تحسن كبير في الشوط الثاني ، تبديلات فايلر من حيث التوقيت كانت هامة للغاية 
‎#الاهلي_صنداونز

‏ربنا يحمي علي معلول موجود في كل حته في الملعب 👏👏

‏علي معلول هيجيب التالت برده 
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