بالفيديو.. إرهابيون فرنسيون يقاتلون الجيش السوري في إدلب

كشفت وثائق نشرتها قناة "فرانس 24" عن أن عشرات من الإرهابيين الفرنسيين يشاركون في معركة إدلب بشمال غرب سوريا، المعقل الأخير للفصائل المقاتلة والإرهابية حيث تشن قوات الجيش السوري هجوما منذ بداية ديسمبر الماضي.

ويظهر شريط مصور تلقته القناة ومدته 40 ثانية ثلاثة مقاتلين خلف تحصينات يطلقون النار من بنادق رشاشة ويتحدثون بالفرنسية.

وأفاد موفد قناة فرانس 24 التلفزيونية وسيم نصر المتخصص في الشبكات الإرهابية أن هؤلاء مقاتلون فرنسيون يواجهون الجيش السوري في محافظة إدلب.

وأوضح نصر "أنهم عشرات الاشخاص الموجودين في المنطقة منذ 2013 في إطار مخيم على الحدود التركية السورية".

ولفت الصحفي إلى أنه أجرى مقابلة "لساعتين" مع "أبرز من يجندون الفرنسيين للتوجه إلى سوريا" المدعو عمر محسن الذي يؤكد أنه مستقل ولا يتبع لأي جماعة سواء "القاعدة" أو "تنظيم داعش".

ويرجح أن أحد المقاتلين في الشريط هو أحد أبناء عمر محسن، بحسب المصدر نفسه.