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خطوة بخطوة | الشروط والمستندات المطلوبة لـ استخراج ترخيص بناء بالقاهرة

الأحد 01/مارس/2020 - 08:02 ص
استخراج ترخيص بناء
استخراج ترخيص بناء - أرشيفية
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عبد العزيز جمال
يسعى العديد من المواطنين  لـ طلب ترخيص أعمال بناء أو استكمال بناء من المراكز التكنولوجية التابعة لأحياء محافظة القاهرة.

ويرصد لكم موقع  صدى البلد أبرز الشروط والأوراق المطلوبة لاستخراج طلب ترخيص أعمال بناء أو استكمال بناء في القاهرة.

وللرد على سؤال كيفية استخراج  ترخيص أعمال بناء أو استكمال :
1- إجراءات استخراج  ترخيص أعمال بناء أو استكمال : 
ملء النموذج الخاص بالخدمة.
- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة واعتماد كافة المستندات بختم المهندس واستلام إيصال بها. 
- سداد رسوم الفحص.
- اعتماد الرخصة موضوع الخدمة.
- سداد رسوم الرخصة.
-استلام الرخصة لبدء العمل بها. 

2- المعايير المؤهلة للحصول على  ترخيص أعمال بناء أو استكمال :
- مالك الأرض أو وكيل أعمال (توكيل رسمي موثق). 
- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة 

المستندات المطلوبة  للحصول على  ترخيص أعمال بناء أو استكمال:
- صورة من المستند الدال على ملكية الأرض موضوع الترخيص . 
- صورة من بطلة الرقم القومي لمن سيصدر الترخيص باسمه. 
- تفويض أو توكيل رسمي باسم المالك أو من ينوب عنه للمهندس او المكتب الهندسي للسير في إجراءات استخراج الترخيص. 
-حساب قيمة تكاليف الأعمال.
- شهادة صلاحية الأعمال للترخيص. 
- صورة ببيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة موقعة من المهندس أو المكتب الهندسي
- ثلاثة نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس او المكتب الهندسي . 
- وثيقة تأمين مرفق بها نسخة من الرسومات الإنشائية المعتمدة من مكتب المجمعة المصرية. 
- تقرير من مهندس انشائي له خبرة لا تقل عن ١٥ عاما أو مكتب هندسي انشائي تكون خبرة المسئول عنه مصدر التقرير لا تقل عن ١٥ عاما.

ملحوظة ؛ لا يجوز إصدار ترخيص البناء أو البدء في تنفيذ الأعمال التي تبلغ فيمتها مليون جنيه فأكثر أو المبني المكون من أربعة طوابق فأكثر أو التعليات أيا كانت قيمتها إلا بعد ان بقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين 
ويستثنى من الحكم المتقدم أعمال التعلية التي لا تجاوز فيها مائتي ألف جنيه لمرة واحدة ولطابق واحد وفي حدود الاشتراطات التخطيطية والبنائية المحددة. 

أما عن رسوم  ترخيص أعمال بناء أو استكمال :
- رسم فحص ٢٠ جنيه 
-رسم إصدار ٢٠٠ جنيه لكل دور بحد أقصى 1000 جنيه (يزيد هذا الرسم ٣ % سنويا اعتبارا من فبراير 2009 )
- تأمين 0.2 % من قيمة الأعمال المطلوب ترخيصها
- دمغات هندسية 1.5 في الألف من قيمة الأعمال المقدمة بواقع  4.5 في الآلف عن الثلاث نسخ من الرسومات الهندسية 
-رسم موارد 10 قروش 
-ضريبة نوعية 60 جنيها 

المدة الزمنية لاستخراج ترخيص أعمال بناء أو استكمال بناء بعد تقديم الأوراق واستيفاء الاشتراطات تبلغ 30 يوما من تاريخ التقديم.

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