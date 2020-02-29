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تعليم

تعليم الإسماعيلية : مستمرون في إجراءات الانضباط والزيارات المفاجئة للمدارس

السبت 29/فبراير/2020 - 09:31 م
العملية التعليمية
العملية التعليمية
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قســم التعليــــم

أكد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن لجان المتابعة مستمرة حتي نهاية العام وذلك بهدف الوصول الي تحقيق أكبر استفادة لأبنائنا الطلاب ورفع مستوى أداء المعلمين والإدارة المدرسية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والتى يعد التعليم أحد أهم محاورها .


وتابع مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية أن لجان المتابعة وقيادات الإدارات والمديرية وفي مقدمتهم مدير المديرية ووكيل المديرية ، ومدير التعليم العام سيكونون على رأس هذة اللجان والتى بدءت بادارتي شمال وجنوب الاسماعيلية التعليمية ومتابعه القرارات الانضباطية لبعض مدراء المدارس وهو مايعني ان هذه المتابعات تهدف الي مواجهه اي تقصير ومحاسبة اي خروج عن المقتضي الوظيفي .


واختتم مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية تصريحاته قائلا : لابد من تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في هذا الإجراءات ، حيث سيتم تكريم المدراء المتميزين وذلك في إطار السعي الي تقديم خدمة تعليمية لطلابنا تنال رضا أولياء الأمور .

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