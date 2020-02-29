ننشر آليات التحقق من صحة شهادات الطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية

ضرورة ربط بيانات الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالرقم القومي لكل منهم، وللطلاب المصريين الحاصلين على شهادات ثانوية عربية، يتم الربط بالرقم القومي المصري، وكذلك برقم هوية الإقامة بالدولة العربية الحاصلين منها على الشهادة ، و

وفيما

يخص شهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والفنية، يتم تسليم كل جامعة خاصة وأهلية نسخة إليكترونية من نتائج شهادات الثانوية العامة من خلال أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، بعد إتمام الإجراءات القانونية في هذا الشأن مع وزارة التربية والتعليم ودراسة رفع هذه البيانات على موقع أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.