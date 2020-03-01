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تعليم

جامعة المنصورة تنظم الملتقى الرابع لمطوري تكنولوجيا المعلومات .. اليوم

الأحد 01/مارس/2020 - 01:00 ص
جامعة المنصورة
جامعة المنصورة
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قســم التعليــــم
تنظم كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة الملتقى الرابع لمطوري تكنولوجيا المعلومات في الفترة من اليوم 1 إلى 3 مارس القادم تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، وريادة الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور حسن سليمان عميد الكلية بالشراكة مع جمعية الدلتا لريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات ولفيف من الشركات الرائدة المتخصصة في قطاع الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

ويهدف الملتقى في دورته الرابعة بناء وتطوير روابط أكثر عمقًا بين الكلية وأصحاب الأعمال، وتسليط الضوء على أحدث التقنيات المتعلقة بمجالات الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تقديم سلسلة من ورش العمل والندوات التعريفية التي تغطي المفاهيم والتطبيقات المتعلقة بتلك التقنيات. 

كما يهدف أيضا إلى فتح قنوات اتصال مباشرة بين طلاب وخريجي قطاع الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وأصحاب الأعمال لتوفير سبل الدعم الفني والتقني لتحويل المشاريع الطلابية إلي شركات ناشئة تهدف إلي خدمة المجتمع المصري في مختلف مناحي التحولات الرقمية التي تنتهجها الدولة المصرية. 

ويشهد الملتقى هذا العام التوسع في التعريف بآليات التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الإفتراضي وإنترنت الأشياء والبلوك تشين واستراتيجيات التسويق الإلكتروني إلي جانب خدمات الإرشاد المهني وتعزيز مبادرات ريادة الأعمال.

كما سيشارك في الملتقى 63 مشروعا طلابيا لدعم منظومة التحول الرقمي لخدمة مختلف القطاعات الصحية والتعليمية والخدمية بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية 2030 إلى جانب عرض العديد من التطبيقات التي تخدم الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم واستخدام التكنولوجيا  لتعزيز آليات اندماجهم في المجتمع.
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