انطلاق فعاليات مؤتمر جمعية الطب التكاملي بجامعة أسيوط .. اليوم

تنطلق اليوم الاحد فعاليات المؤتمر الدولي التاسع لجمعية الطب التكاملي واضطرابات النوم، بجامعة أسيوط ، والذي تساهم الجامعة في عقده بالتنسيق مع اتحاد الجامعات العربية، وبالتعاون مع جامعات "النيلين السودانية، وأسوان والفيوم وبدر والنهضة و6 أكتوبر".





ويقام المؤتمر يومي الأحد والاثنين 1 و2 مارس بجامعة أسيوط، ثم تنقل أعماله في الفترة من 11 إلى 14 مارس فى ضيافة محافظة الفيوم .





وصرحت الدكتورة سوزان سلامة، أستاذ أمراض الصدر ورئيس المؤتمر، بأنه من المقرر أن يتم افتتاح المؤتمر بحضور الدكتور شحاتة غريب ، والدكتور أحمد المنشاوي ، والدكتورة مها غانم نواب رئيس الجامعة لمختلف القطاعات ، والدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط السابق وعضو مجلس إدارة الجمعية والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة ونقيب الصيادلة ونقيب الأطباء بأسيوط ورئيس هيئة التأمين الصحي ومدير إدارات التدريب بمديرية الصحة وهيئة التأمين الصحي .





وأوضحت "سوزان"، أن المؤتمر هذا العام يقدم جرعة توعوية وذلك باستهدافه رفع الوعي الصحي والثقافي لدى أفراد المجتمع وذلك من خلال محاضرات ممتدة على مدار يومين وذلك لتقديم روشتة متكاملة حول التعريف بأمراض الحساسية والفيروسات الوبائية المعدية ومخاطرها وطرق انتقالها عن طريق الحيوانات الأليفة وسبل مواجهتها بالأدوية والرياضة وزراعة النباتات المفيدة صحيًا .



