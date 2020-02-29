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توك شو

أحمد موسى يطالب المواطنين بعدم ترويج الشائعات حول فيروس كورونا

السبت 29/فبراير/2020 - 08:35 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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حمزة شعيب
قال الإعلامي  أحمد موسى، إنه سيتم تأجيل عقد القمة العربية بسبب فيروس كورونا، لافتًا إلى أن السعودية أوقفت العمرة مؤقتًا بسبب فيروس كورونا.

وتابع "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "نشر الشائعات الخاطئة عن فيروس كورونا يضر ويقلق الملايين، مطالبا المواطنين بضرورة توخي الحذر والترويج لأكاذيب، مُرددًا: "هو انت دكتور عشان تقول مين عنده ومين معندوش".

ونصح الإعلامي أحمد موسى المواطنين بضرورة الاتصال بالخط الساخن لمنظومة الشكاوي الموحدة 16528، فى حالة وجود أى أعراض.

وأردف "موسى": "لو المواطن قاعد في بلده ولم يختلط بأشخاص قادمين من السفر يبقى الفيروس هيجيله منين".

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