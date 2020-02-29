تحلم بلقاء الرئيس السيسي.. إسراء تقف على قدميها للمرة الأولى بعد 22 عاما

تحدي الصعاب والتحلى بالصبر والعزيمة والاصرار على تحقيق الهدف، الأمر الذي جسدته فى قصتها البطولية، التى اكدت بأنه لا مستحيل مع العزيمة والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، والأخذ بالأسباب.





"اسراء اسامة" شابة عشرينية، تحدت نفسها وتمكنت من الوقوف على قدميها لأول مرة في حياتها، بعد جلوسها على كرسيها المتحرك لمدة تجاوزت الـ 22 عامًا .





ولدت "إسراء" الطالبة الجامعية بالسنة الأخيرة من كلية اداب انجليزي جامعة المنصورة، بإعاقة حركية ولدت بها ، ليكتب عليها العيش دون حركة وبطريقة غير طبيعية عن باقي أقرانها.





25 عملية عدد الجراحات التي أجرتها "اسراء" منذ ولادتها حتى وقتنا الحالي، لتتمكن بعد سنوات من الالم والوجع من الوقوف على قدميها والسير في تحد يثبت أن الحياة لا تعرف المستحيل، بحسب وصف اسراء لموقع صدى البلد الاخباري.





واجهت "اسراء" خلال مسيرة علاجها موجة من التنمر من قبل أصدقائها في مختلف مراحلها العمرية والدراسية، لتتخذ من هذا الأمر دافعًا للنجاح وإثبات الذات وتصر على الوقوف على قدميها في تحد للجميع.





كل الدعم والحب تلقته " اسراء" من قبل أسرتها لكونها البنت الكبرى بين ثلاث من اخوتها، حيث ظلت عائلتها تحارب من أجلها وتسعى في تنفيذ حلمها في السير والوقوف على قدميها، الذي تحقق بعد عقدين من الزمن والألم .





استقبلت "أسراء" و اسرتها مشهد وقوفها على قدميها بالدموع والفرحة العارمة في اكتوبر الماضي، لتثبت الشابة العشرينية للجميع قدرتها على تجاوز أي عجز في الحياة.





تطمح "اسراء" في أن تحصل على الدكتوراه بعد انهائها دراستها بكلية اداب انجليزي بجامعاتها في المنصورة، لتكون قدوة للجميع يحتذوا بها، لتواجه من خلال نجاحها حالة التنمر السائدة في المجتمع والتي كانت عرضة له خلال السنوات الماضية.





بالرغم من استنادها على عكاز للعيش بقية عمرها، إلا أنها تحمد الله على هذه النعمة التي حرمت منها منذ خروجها إلى النور.





تحلم "أسراء" بلقاء الرئيس السيسي لتشكره على ما قام به تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان حقهم في المجتمع بعد أن كان مهدورا ومهملا، مؤكدة ان منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم اهتم بشكل كبير بذوى الاعاقة وتمكن من دمجهم بالمجتمع.









تتمنى الطالبة الجامعية أن يتم تغيير المواد واللوائح التي تمنع دخول ذوي الاحتياجات الخاصة إلى كلية التربية أو الحصول على دبلومة تربية للتدريس إلى الطلاب، حيث سيكون هذا الأمر دافعا جيدا للتلاميذ في تحدي اي احباطات من حولهم، وذلك بعد رؤيتهم قدرة معلمهم على كسر حاجز اعاقته للتدريس لهم، وذلك بحسب تعبير اسراء لموقع "صدى البلد".