مدير الشئون المعنوية الأسبق يكشف رد فعل المشير طنطاوى على شائعة وفاته

نفى اللواء سمير فرج مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، شائعة وفاة المشير محمد حسين طنطاوى، مشيرا إلى هذه الشائعة أزعجت المشير طنطاوى كثيرا.





وأضاف فرج، خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة "تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن شائعة وفاة المشير حسين طنطاوى أزعجت الجميع، معقبا:" المشير طنطاوى فى البيت حاليا وبخير وصحة وحالته طبية".





وأكد مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق،تحرى الدقة قبل تداول اى اخبار، مطالبا الجهات المسئولة بردع ناشري مثل هذه الشائعات.





وتداول العديد من رواد وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية خبر وفاة المشير محمد حسين طنطاوي وهذا ما نفته عدة مصادر.