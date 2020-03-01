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تعليم

التعليم تعقد اجتماعا لمناقشة شئون المعلمين .. اليوم

الأحد 01/مارس/2020 - 08:01 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
يعقد اليوم الأحد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين والتعليم العام، اجتماع عبر شبكة الفيديوكونفرانس، مع الموجهين العموم بالمديريات، والموجهين الاوائل للادارات التعليمية لجميع المواد والأنشطة ، ومديري إدارات التنسيق بالمديريات التعليمية، ومديري شئون العاملين بالمديريات والإدارات التعليمية، ومديري فروع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالمديريات.

ومن المقرر أن يشهد هذا الاجتماع ، مناقشة الاجراءات الخاصة بالقرار الوزاري رقم 40 لسنة 2020 ، الخاص بإعادة تعيين العاملين بالمدارس، والادارات، والمديريات التعليمية من الحاصلين على مؤهل عال أثناء الخدمة.

كما سيتم خلال هذا الاجتماع مناقشة القرار الوزاري 41 لسنة 2020 الخاص بضوابط نقل شاغلي وظائف المعلمين ، وكل ما يعادلها من وظائف إلى التخصصات ، والمواد الأخرى والوظائف والمراحل التعليمية المختلفة.

جدير بالذكر أنه كانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم ضوابط نقل شاغلي وظائف المعلمين وكل ما يعادلها من وظائف إلى التخصصات والمواد الأخرى والوظائف والمراحل التعليمية المختلفة.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين، وكل ما يعادلها من وظائف الذين استوفوا الشروط المقررة للنقل على النحو التالي :

من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تعليمية أخرى، ومن وظيفة أخصائي إلى وظيفة معلم والعكس، ومن وظيفة أمين مكتبة إلى وظيفة معلم أو أخصائي والعكس، ومن معلم فصل إلى معلم مادة والعكس، ومن تخصص لتخصص آخر بالتعليم الفني وذلك في ضوء بيانات العجز للمادة والمرحلة والوظيفية المنقول إليها.

ولا يجوز لمعلمي التدريبات المهنية الحاصلين أثناء الخدمة على درجة البكالوريوس المهني شعبة تعليم ابتدائي أو على مؤهل عال من جامعات التعليم المفتوح النقل إلى احدى وظائف معلمي المواد العلمية بالتعليم الصناعي.

ويجوز لمعلمي التدريبات المهنية الحاصلين أثناء الخدمة على شهادة بكالوريوس التعليم الصناعي أو أي مؤهل عالي يصلح للتدريس بالتعليم الفني الصناعي، النقل إلى وظيفية معلم مادة علمية، طبقا للتخصص المؤهل الأعلى، بعد اجتياز البرامج التدريبية التي تقررها الأكاديمية المهنية للمعلمين، بالتعاون مع قطاع التعليم الفني والتجهيزات، شريطة أن يقوموا بتدريس المواد العلمية والعملية معا.

ويجوز النقل بين الاخصصات داخل الشعبة الواحدة للمواد العلمية في ضوء العجز والزيادة ، وموافقة التوجيه الفني المختص ، بعد اجتياز الاختبارات التحريرية والعملية للبرامج التدريبية التي التي تقررها الأكاديمية المهنية للمعلمين بالتعاون مع قطاع التعليم الفني والتجهيزات.

ويشترط للنقل وفقا لأحكام المواد السابقة توافر الشروط الآتية : الحصول على مؤهل عال من كليات التربية ، او مؤهل عال بالاضافة الى شهادة او إجازة تأهيل تربوي ، كما يشترط تناسب المؤهل الدراسي مع المادة والتخصص والمرحلة الدراسية والوظيفية التي يرغب في الانتقال إليها ، واجتياز البرامج التدريبية اللازمة للنقل والتي تستهدف إكساب المهارات والمعارف الخاصة بالمرحلة او الوظيفة أو التخصص أو المادة التي يتم الانتقال إليها ، طبقا لما يقرره مجلس إدارة الاكاديمية المهنية للمعلمين لهذا الغرض ، والحصول على تقدير كفاية بمرتبة كفء خلال العامين الأخيرين، والحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة أو الوظيفية أو التخصص أو المادة التي يتم الانتقال إليها.
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