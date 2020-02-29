تذكرتي تهنئ الأهلي بعد الفوز على صن داونز وتشكر الجماهير

وجهت شركة تذكرتي الشكر لجماهير النادي الأهلي، بعد ظهورها بشكل حضاري في مواجهة صن داونز بطل جنوب افريقيا، التي اقيمت مساء اليوم السبت على ملعب ستاد القاهرة الدولي في حضور 30 ألف مشجع، وحسمها الفريق الأحمر لصالحه بهدفين نظيفين.





وأكدت شركة تذكرتي أن ظهور جماهير الأهلي بهذا الشكل ساهم في تحقيق الفريق للفوز قبل مواجهة العودة المقرر إقامتها في جنوب افريقيا يوم السبت المقبل.





ووجه منتصر النبراوي رئيس شركة تذكرتي التهنئة لمجلس إدارة الأهلي بقيادة محمود الخطيب وإدارته التنفيذية وجهازه الفني والإداري ولاعبيه وجماهيره بعد الفوز العريض، متمنيا نجاح بطل مصر في التأهل للدور التالي بعد انتهاء مباراة العودة.