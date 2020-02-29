مقتل 26 عسكريًا سوريًا في غارات للطيران التركي

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 26 عسكريًا من الجيش السوري نتيجة استهداف الطائرات المسيرة التركية مواقع قوات الجيش السوري في ريفي إدلب وحلب.





وكان المرصد قد وثق في وقت سابق اليوم مقتل 10 عناصر من حزب الله اللبناني في ريف إدلب، و4 آخرين من ميليشيات عاملة مع حزب الله، أحدهم ضابط في الحرس الثوري الإيراني.













وشكل مقتل 34 جنديا تركيا الخميس الماضي في قصف نفذته قوات الجيش السوري المدعومة من الطيران الروسي على أحد البنايات، نقطة تحول في عودة اشتعال القتال مرة أخرى بين قوات الجيش السوري والقوات التركية والميليشيات الداعمة لها.





وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، إن ضربات بلاده العسكرية أدت إلى مقتل أكثر من 2000 جندي سوري، خلال المعارك، الأمر الذي لم يؤكده مصدر آخر غيره.





وأضاف خلال كلمة له في العاصمة أنقرة أن قواته دمرت 300 آلية عسكرية سورية، فضلا عن مخازن أسلحة كيماوية ومنشآت عسكرية. وأكد أردوغان أنه سيزيد الضغط على القوات السورية، التي توعدها بدفعها ثمن قتل الجنود الأتراك في إدلب.





ويأتي حديث أردوغان بعد ساعات من تصريح مسؤول تركي كبير رفض الكشف عن اسمه، بتدمير منشأة كيماوية قرب حلب، إلى جانب "عدد كبير من الأهداف التابعة للحكومة السورية". فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 48 جنديا في الجيش السوري ومسحلين موالين له قتلوا خلال ضربات تركية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما أسفر القصف التركي عن مقتل 9 من قوات حزب الله التي تقاتل في سوريا.





وقال الرئيس التركي إنه طلب من نظيره الروسي، فلاديمير بوتن، أن يفسح المجال لتركيا لكي تتعامل بمفردها مع الجيش السوري؛ وهو الأمر الذي كان وزير الدفاع التركي قد أكده من قبل بأن بلاده لا تريد الاشتباك مع قوات الجيش الروسي.