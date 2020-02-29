علي الحجار يتألق في معبد دندرة

قدم المطرب علي الحجار، الفقرة الثانية، من فعاليات اليوم الثاني، لمهرجان دندرة للموسيقي والغناء المقام في دورته الأولى بمحافظة قنا.





وبدأ الحجار فقرته الغنائية بأغنية "متمنعوش الصابرين عن صدقهم"، وسط حالة من الفرحة بين الجمهور، الأغنية كلمات عبد الرحمن الابنودي، ألحان عمار الشريعي.





وقال الحجار إنه شعر بحالة من الفرح بإقامة حفل له في الصعيد، مؤكدا أنه سيلف كل المحافظات مع مهرجان الموسيقى والغناء، مقدما الشكر لوزيرة الثقافة علي الفرصة باقامة الحفلات في محافظة قنا.





واكمل الحجار غناءه على المسرح الذي صممته وزارة الثقافة، داخل معبد دندرة لاقامة الحفلات، موجها كلامه الي الجمهور بان يطلبوا ما يريدون سماعه من أغانيه.





حضر الحفل وزيرة الثقافة، ومحافظ قنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، إلى جانب ما يقرب من 6 الاف مواطن قناوي.





ومن ناحية أخرى شددت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، من تواجدها في مداخل ومخارج مدينة قنا، فضلًا عن التأمين المشدد لمداخل معبد دندرة وتنظيم دخول الجمهور بسيارات مجانية تقلهم من مدينة قنا لحضور المهرجان في المعبد الأثري.





ويشهد مهرجان دندرة العديد من الحفلات الغنائية التي تقدمها فرقة مسار إجباري، وفرقة بلاك تيما، وغيرها من الفرق إلى جانب حفلات للمطرب مدحت صالح، وعلى الحجار، وهشام عباس، وغيرهم.



