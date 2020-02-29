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فن

قفشة لازم يراجع نفسه.. نبيل الحلفاوي يعلق على مباراة الأهلي وصن داونز

السبت 29/فبراير/2020 - 08:56 م
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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سعيد فراج
كتب الفنان نبيل الحلفاوي، عدة تغريدات له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين القصير تويتر، علق من خلالها على مباراة الأهلي وصن داونز، التي أقيمت مساء اليوم السبت 29 فبراير. 

وكتب نبيل الحلفاوي، في تغريدته الأولى: «الشوط الثاني الأهلي 10/10 وتغييرات فايلر وتوقيتها 10/10. بادجي لازم يبقى راس حربة أساسي هناك. نجما اللقاء معلول وأجايي.. لو سجلنا هدف هناك هما محتاجين 4. ولو ماسجلناش هيحتاجوا 3. نتيجة اليوم جيدة». 

وفي تغريدة أخرى، كتب الحلفاوي: «الشحات كان مشدود النهارده. قفشة لازم نفسيا يبقى أحسن من كده.. لأن أداءه اتأثر بشدة ولعب غلط لحسابه.. وخروجه كان مستفز لأنه زعلان وادى انطباع إن قلبه مش على الفرقة .. لعيب موهوب ومهم. لازم يلحق يراجع نفسه عشان مايخسرهاش ولا نخسره». 

وانهى الأهلي المباراة بالفوز بهدفين نظيفين على صن داونز الجنوب أفريقي، في ذهاب دور الثمانية، وأحرز الهدفين علي معلول، الأول في الدقيق 56، والثاني في الدقيقة 68 من ضربة جزاء. 
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