وثقوها بهواتفهم..السفراء الأجانب ينبهرون بكنوز متحف الغردقة..صور

سيطرت حالة من الانبهار علي عدد من السفراء والقناصل الأجانب اليوم السبت،وقد رصدها موقع صدي البلد أثناء إفتتاح متحف الغردقة.





الانبهار جاء من روعة وجمال القطع المعروضة،والتي تمثل مختلف الحقب والعصور التاريخية التي مرت علي مصر.





وخلال جولتنا في المتحف لتغطية افتتاحه،رصدنا عددًا كبيرًا من السفراء والقناصل الأجانب وقد حرصوا علي تصوير القطع الأثرية وتوثيق زيارتهم للمتحف بالصور.





ويقدم سيناريو العرض في المتحف تنوعًا في موضوعات الفن عبر التاريخ المصري، من خلال عرض مجموعة فريدة من الأعمال الفنية التي تمتاز بالتنوع والتناغم الفريد.





والكنوز التي يضمها المتحف تشمل أدوات من الحياة اليومية كأدوات الصيد والحلى وأدوات الزينة وأدوات الطعام، والألعاب الرياضية كالصيد النيلي والبري، والآلات الموسيقية.



