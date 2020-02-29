انطلاق فعاليات اليوم الثاني لمهرجان دندرة للموسيقى والغناء.. صور





انطلقت فعاليات اليوم الثاني لمهرجان دندرة للموسيقي والغناء بمعبد دندرة الذي تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة قنا وجامعة جنوب الوادي في الفترة من 28 فبراير وحتي 4 مارس علي أرض محافظة قنا وتحت رعاية السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزرا ء، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة واللواء أشرف الداودي محافظ قنا .





جاء ذلك بحضور اللواء شريف عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، و الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادى والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والعميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد وعدد من قيادات وزارتي الثقافة والسياحة والآثار وقيادات الأجهزة التنفيذية والأمنية بقنا وأكثر من 3 الآف من أهالي المحافظة ، وقد شهدت فعاليات اليوم الثانى حفلتي غناء لفرقة وسط البلد والفنان علي الحجا ر.





قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم- وزير الثقافة، إن مهرجان دندرة للموسيقي والغناء هو عُرس ثقافي فني حضاري يعكس ايمان الدولة بأهمية الثقافة والاثار ويساهم فى تنفيذ خطط التنمية للدولة المصرية من خلال الترويج بالفن للحضارة المصرية، مشيرةً إلى أهمية الوصول بالفعاليات الفنية والثقافية إلي مختلف أنحاء الجمهورية بهدف مواجهة الأفكار المتعصبة والارتقاء بالذوق العام وتقديم انماط فنية هادفة تساهم في الحفاظ علي الثقافة والهوية المصري ة.





وقال محافظ قنا، إن مهرجان دندرة للموسيقي والغناء يُعد لقاء ثقافي متميز يضم عشاق الوطن الغالي ويعكس حسن أخلاقنا وتوافق أرواحنا تجاه وطن نحبه و نقدسه، مقدمًا الشكر لوزارة الثقافة على تنظيم هذا المهرجان بمعبد دندرة الذي يتأكد من خلاله شموخ تاريخِنا وقدرة أجدادنا وخلود حضارتهم التي ترسل لنا رسالة واضحة بأننا أمة تتغنى بمجد آبائها وتبني مجدًا لأبنائها.

و أكد محافظ قنا، أهمية الآثار ودور السياحة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و أن تنشيط السياحة والترويج لآثارنا ينعكس ذلك على التنمية بكل جوانبه ا.





جدير بالذكر انه تستمر فعاليات المهرجان حتي الرابع من مارس حيث ستقام فعاليات اليوم الثالث غدا بقصر ثقافة قنا ويضم حفلي غناء للفنانة نسمة عبدالعزيز والفنانة دينا الوديدي، ثم تقام فعاليات اليوم الرابع بجامعة جنوب الوادي ويضم حفل للفنان هشام عباس وكذلك يقام اليوم الخامس بالجامعة ويضم حفل غنائي لفريق مسار اجباري ويختتم المهرجان في يومه السادس بقصر ثقافة قنا ويشمل عروض لفرقة الأقصر للفنون الشعبية وحفل غنائي للفنانة مي فاروق.

اقــرأ أيضًا

خلال حفل تخرجهم بقنا..103 أطباء يؤدون قسم الولاء أمام المحافظ ورئيس الجامعة

معرض قنا للكتاب.. فكرة شاب.. تبناها برلماني ونفذتها وزارة الثقافة