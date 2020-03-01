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برلمان

طلب إحاطة بشأن خروج 50 ألف مدرس على المعاش

الأحد 01/مارس/2020 - 08:03 ص
فصل دراسى
فصل دراسى
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معتز الخصوصى
قال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إنه سيتقدم بطلب إحاطة للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بشأن خروج 50 ألف مدرس على المعاش بوزارة التربية والتعليم.


وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه فى الوقت الذى نجد فيه خروج 50 ألف مدرس على المعاش نرى أن هناك عجزا صارخا فى عدد المدرسين على مستوى المدارس فى مصر.


وتساءل عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان فى طلب الإحاطة : عن أسباب وقف مسابقة تعيين المعلمين فى وزارة التربية والتعليم ، فى ظل وجود عجز كبير بعدد المدرسين فى مدارس مصر.


وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس التي انعقدت الثلاثاء الماضى، وأعلن انعقاد الجلسة القادمة ظهر يوم الأحد الموافق  8 من شهر مارس المقبل.
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