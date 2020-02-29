محافظ بورسعيد يلتقى المستثمرين لبحث إقامة مشروعات سياحية

التقى اللواء عادل الغضبان ،محافظ بورسعيد ،اليوم ، أحمد مجدى العضو المنتدب لشركة الضفائر الكهربائية ووفد شركة تطوير مصر والتي أقامت مشروعات المونت جلالة و فوكة باي و بلوم فيلدز وذلك بديوان عام المحافظة ، لبحث فرص التعاون بين الجانبين فى مجال إقامة مشروعات استثمارية وسياحية، على أرض بورسعيد.





وفى بداية اللقاء ، رحب اللواء عادل الغضبان ،بالحضور مؤكدا حرصه الشديد لدعم الاستثمار والصناعة والسياحة على أرض بورسعيد والذى يجعل من بورسعيد مدينة صناعية وسياحية متقدمة ، كما تم عرض فيلم تسجيلي يتناول محاور التنمية التى شهدتها بورسعيد خلال الفترة السابقة فى العديد من المجالات وكيفية تأثيرها على مستوى الرضا لدى المواطن.





وأكد محافظ بورسعيد أن جهود الدولة المصرية تتعدد نحو وضع بورسعيد على خارطة التنمية المستدامة من خلال إقامة مشروعات عملاقة تسعى لإحداث نقلة نوعية فى حياة المواطن ، مشيرا أن هناك اهتماما كبيرا بالمجال الصناعى والسياحي بشكل كبير ، والذى يعود بالنفع على أبنائنا بتوفير المزيد من فرص العمل للشباب وتنمية مهاراتهم ، وكذلك تحفيزهم لإقامة المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وتشجيعهم ليصبحوا كبار مستثمرين ، مشيرا أن الدولة والجهات المعنية لا تدخر جهدا فى تحقيق كافة سبل التعاون مع المستثمرين لازدهار وتقدم هذا القطاع المهم .





وأوضح اللواء عادل الغضبان ، جهود الدولة المصرية على أرض بورسعيد والمشروعات العملاقة فى جنوب وشرق المحافظة والتى تعتبر حافزا لأى مستثمر لإقامة مشروعه فى بورسعيد .





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