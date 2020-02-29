AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ بورسعيد يلتقى المستثمرين لبحث إقامة مشروعات سياحية

السبت 29/فبراير/2020 - 09:40 م
محافظ بورسعيد يلتقى
محافظ بورسعيد يلتقى المستثمرين لبحث إقامة مشروعات سياحية
Advertisements
محمد الغزاوى
التقى اللواء عادل الغضبان ،محافظ بورسعيد ،اليوم ،  أحمد مجدى العضو المنتدب لشركة الضفائر الكهربائية  ووفد شركة تطوير مصر والتي أقامت مشروعات  المونت جلالة و فوكة باي و بلوم فيلدز وذلك بديوان عام المحافظة ، لبحث فرص التعاون بين الجانبين فى مجال إقامة مشروعات استثمارية وسياحية، على أرض بورسعيد. 

وفى بداية اللقاء ، رحب اللواء عادل الغضبان ،بالحضور مؤكدا حرصه الشديد لدعم الاستثمار والصناعة والسياحة على أرض بورسعيد والذى يجعل من بورسعيد مدينة صناعية وسياحية  متقدمة ، كما تم عرض فيلم تسجيلي يتناول محاور التنمية التى شهدتها بورسعيد خلال الفترة السابقة فى العديد من المجالات وكيفية تأثيرها على مستوى الرضا لدى المواطن. 

وأكد محافظ بورسعيد أن جهود الدولة المصرية تتعدد نحو وضع بورسعيد على خارطة التنمية المستدامة من خلال إقامة مشروعات عملاقة تسعى لإحداث نقلة نوعية فى حياة المواطن ، مشيرا أن هناك اهتماما كبيرا بالمجال الصناعى والسياحي  بشكل كبير ، والذى يعود بالنفع على أبنائنا بتوفير المزيد من فرص العمل للشباب وتنمية مهاراتهم ، وكذلك تحفيزهم لإقامة المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وتشجيعهم ليصبحوا كبار مستثمرين ، مشيرا أن الدولة والجهات المعنية لا تدخر جهدا فى تحقيق كافة سبل التعاون مع المستثمرين لازدهار وتقدم هذا القطاع المهم .

وأوضح اللواء عادل الغضبان ، جهود الدولة المصرية على أرض بورسعيد والمشروعات العملاقة فى جنوب وشرق المحافظة  والتى تعتبر حافزا لأى مستثمر لإقامة مشروعه فى بورسعيد . 

أقرأ مع الخبر 

محافظ بورسعيد يلتقى المستثمرين لبحث إقامة مشروعات سياحية
محافظ بورسعيد يلتقى المستثمرين لبحث إقامة مشروعات سياحية
محافظ بورسعيد يلتقى المستثمرين لبحث إقامة مشروعات سياحية
محافظ بورسعيد يلتقى المستثمرين لبحث إقامة مشروعات سياحية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ بورسعيد يتفقد مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الحرة

محافظ بورسعيد: الأحزاب تلعب دورا مهما فى توعية المواطن وزيادة قدرته على اتخاذ القرار

عادل الغضبان: بورسعيد تشهد طفرة صناعية واقتصادية

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يوثق تجربة بورسعيد في التحول الرقمي

طالب بتوعية المواطنين بما يحدث من تغيير.. المحافظ: مشروع التحول الرقمي ببورسعيد من أكبر إنجازات الدولة

محافظ بورسعيد يزور الفدائية زينب الكفراوي بالمستشفى للاطمئنان عليها

ترشيحاتنا

اسألوا الوداد والترجي.. مدرب صن داونز يتوعد الأهلي في جنوب أفريقيا

بعد تقدم واتفورد بـ3 اهداف نظيفة هاشتاج ليفربول يتصدر تويتر ومغردون: القطار توقف

مجدي عبد الغني يرد على انتقاده في صوره بـ عزاء مبارك وفرح ابنة مدحت شلبي.. شاهد

خليكو في بلدكو.. أحمد موسى: اتصلوا بهذا الرقم عند الإصابة بحالة كورونا

الحبس 4 سنوات لمتهم بدهس 10 أشخاص في شارع طلعت حرب

سجل حافل بقرارات لا تنفذ .. هاني شاكر يتراجع أمام العري ومحمد رمضان والمهرجانات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها رسميًا.. سعر ومواصفات سكودا كاروك 2020 skoda kodiaq في مصر..صور

وزير الرياضة ومجلس الاتحاد الدولي لليد في جولة تفقدية بالصالة المغطاة بأكتوبر

ببلوزة كت.. شيري عادل تتخلى عن الشتوي