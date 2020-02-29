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التباهي والتفاخر..أميرة العقدة تناقش مدى تأثير الظاهرة على المجتمع المصري .. غدا

السبت 29/فبراير/2020 - 09:40 م
الإعلامية أميرة العقدة
الإعلامية أميرة العقدة
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كـريـم الـخـطـيـب
تقدم الإعلامية أميرة العقدة، غدا الأحد حلقة جديدة من برنامج  «كل يوم اسم» حصريا عبر شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري ضمن خطة التطوير الجديدة.

تستضيف الإعلامية أميرة العقدة في حلقة الغد الأحد، الدكتور وسيم السيسي الباحث في التاريخ المصري، والكاتبة فريدة الشوباشي، والدكتورة سالي الشيخ استشاري الطب النفسي، للحديث عن ظاهرة التباهي والتفاخر وكيف تغير وانتشر عبر العصور.

وتتناول  الإعلامية أميرة  خلال اللقاء مدى تأثير ظاهرة التباهي والتفاخر على المجتمع المصري، كما تناقش التحليل النفسي لشخصية المتفاخرين و المتباهين.

برنامج «كل يوم اسم»  بطابع اجتماعي يسلط الضوء على القضايا الاجتماعية التي تتعلق بالمواطن المصري، وكذلك الظواهر الاجتماعية التي تطرأ على الحياة اليومية في مصر. 

رئيس تحرير برنامج «كل يوم اسم»، مي الجراحي، ومشرف عام التطوير، حازم الحديدي، و يذاع يومي السبت والأحد من ٣ عصرا الى ٥ مساء مع أميرة العقدة على القناة الأولى والفضائية المصرية . 

يذاع برنامج «كل يوم اسم» اليوم الأحد، 6 أيام في الأسبوع من السبت إلى الخميس من الساعة الثالثة عصرا وحتى الخامسة، وتتولى أميرة العقدة تقديم البرنامج يومي السبت والأحد من كل أسبوع.

ويستضيف البرنامج نماذج من الشباب في سن المراهقة للحديث بوضوح والتعبير عن مشكلاتهم، كما يعرض آراء متخصصين حول ذلك في حلقة نقاشية تشتمل قضية المراهقة وأزماتها أسبابها وعلاج مشكلات هذه الفئة العمرية.
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