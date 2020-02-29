التباهي والتفاخر..أميرة العقدة تناقش مدى تأثير الظاهرة على المجتمع المصري .. غدا

تقدم الإعلامية أميرة العقدة، غدا الأحد حلقة جديدة من برنامج «كل يوم اسم» حصريا عبر شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري ضمن خطة التطوير الجديدة.





تستضيف الإعلامية أميرة العقدة في حلقة الغد الأحد، الدكتور وسيم السيسي الباحث في التاريخ المصري، و الكاتبة فريدة الشوباشي، و الدكتورة سالي الشيخ استشاري الطب النفسي، للحديث عن ظاهرة التباهي والتفاخر وكيف تغير وانتشر عبر العصور.





وتتناول الإعلامية أميرة خلال اللقاء مدى تأثير ظاهرة التباهي والتفاخر على المجتمع المصري، كما تناقش التحليل النفسي لشخصية المتفاخرين و المتباهين.



