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برلمان

برلماني يشيد بتصريحات سفير الصين حول تعاون القاهرة وبكين في مواجهة كورونا

السبت 29/فبراير/2020 - 09:48 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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فريدة محمد
أكد النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أن تقديم سفير الصين فى مصر ليو لى جيينج، الشكر لمصر لدعمها للصين فى مواجهة فيروس كورونا منذ بداية ظهوره دليل قاطع على العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين القاهرة وبكين.

وقال "المسعود" فى بيان له أصدره اليوم إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى حريصة كل الحرص على التعاون والتنسيق والعمل المشترك مع دولة الصين الشقيقة تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ، موجها التحية للسفير الصينى على جهوده الكبيرة فى دعم العلاقات بين مصر والصين فى مختلف المجالات وحرصه على الترويج وبصفة مستمرة لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية لمصر وزيادة التبادل التجارى بين البلدين.

وكان  السفير الصينى قد أكد في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية الدورة الـ53 لمجلس وزراء الصحة العرب الذي انطلق اليوم بالجامعة العربية برئاسة مملكة البحرين - إن أبناء الصين توحدوا لمواجهة الفيروس، مشيرا إلى أن الوضع يشهد تحسنا مستمرا، فخلال الأيام القليلة الماضية زاد عدد المتعافين إلى 32 ألفًا ونسبة الوفاة هي 3.5 وهي نسبة أقل من بعض أنواع الإنفلوانزا العادية وهي نتائج إيجابية مشجعة.

وأضاف أن كل هذه النتائج تدل على فعالية الإجراءات المتخذة من قبل الصين في مكافحة الفيروس والتي أشادت بها منظمة الصحة العالمية أكثر من مرة ، وأشار إلى أن رئيس وفد خبراء منظمة الصحة العالمية قال إن الصين اتخذت إجراءات وقائية عظيمة ومرنة أمام هذا الفيروس المجهول.

وقال إن الرئيس الصيني أكد الحرص على تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفيروس ، من منطلق الإيمان بفكرة المستقبل المشترك للبشرية كلها، وضرورة الاستمرار في تعزيز التعاون مع منظمة الصحة العالمية ، وأن الصين تعمل إلى جانب ذلك على دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال استئناف العمل والإنتاج بشكل منظم سعيًا لتعزيز مساهمة الصين في النمو الاقتصادي العالمي.
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