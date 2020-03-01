بعد صدور اللائحة التنفيذية الأولية لقانون الجمعيات الأهلية .. نصري: تتوافق بشكل كبير مع القانون السويسري .. شرابي : تراعي جميع المعوقات التي تواجه العمل الأهلي

أيمن نصري: اللائحة التنفيذية لـ الجمعيات الأهلية تتوافق بشكل كبير مع القانون السويسري

هيثم شرابي : اللائحة التنفيذية الأولية لقانون الجمعيات الأهلية استحدثت مواد تراعي المعوقات

تشمل اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي 149 لسنة 2019 في مسودتها الأولية، 145 مادة تتضمن خطوات ومتطلبات توفيق أوضاع الجمعيات، والمؤسسات الأهلية والاتحادات المقيدة لدى الجهة الإدارية وقت صدور القانون، أو قيدت بعد صدوره وقبل صدور هذه اللائحة.





ويتولى مجلس إدارة الجمعية أو الاتحاد أو مؤسس المؤسسة الأهلية أو مجلس أمناء المؤسسة الأهلية بحسب الأحوال مراجعة نظامها الأساسي، وإعداد مشروع بتعديل أحكام النظام الأساسي وإعداد مشروع بتعديل أحكام النظام الأساسي وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة مع مراعاة لائحة النظام الأساسي الاسترشادية المرافقة لهذه اللائحة.

وفي نفس السياق أشاد أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي، بالمسودة الأولية التي تم إعدادها للائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية، نظرا لنصها على إعادة توفيق الأوضاع عبر جمعية عمومية تجريها كل جمعية فعالة قائمة بذاتها ولها مجلس إدارة، وتقديمها أوراق تؤكد عملها مع عدم إلزامها بالتسجيل من جديد، لافتا إلى أن هناك جمعيات ومؤسسات موجودة كواجهة اجتماعية، ومجرد حبر على ورق ولا تعمل.

أكد على ضرورة وجود نص باللائحة في شكلها النهائي، يقضي بإلغاء المنظمات الخاملة التي لا تعمل، وإخراجها من قائمة الجمعيات الأهلية، وأن تتضمن الأوراق المطلوبة من الجمعيات ما يثبت الأعمال والخدمات التي قدمتها للمجتمع لإثبات ما نفذته خلال أربع سنوات ماضية على سبيل المثال، وذلك لإثبات جدية أعمالها وجودة توظيف هذه الأموال، وأن يكون هناك ما ينص على تقديم هذه المنظمات تقارير كل عامين على سبيل المثال، لما نفذته خلال هذه الفترة.

أوضح نصري أن المسودة الأولية للائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي ١٤٩ لعام ٢٠١٩ تتناسب بشكل كبير مع الضوابط والقوانين الدولية التي تحكم عمل الجمعيات الأهلية في معظم دول العالم ودول الإتحاد الأوروبي، والتي تمنع تدخل الجهة الإدارية في عمل المنظمات غير الحكومية وتحولها إلى منظمات شبه حكومية وأيضا تضع ضوابط واضحة تراقب من خلالها أداء هذه المنظمات المالي والإداري وتمنع فسادها وهو ما جاء متوافقا بشكل كبير مع مسودة اللائحة التنفيذية.

أشار إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون تتشابه بشكل كبير جدا مع المادة رقم ٦٠ من القانون السويسري الذي ينظم العمل الأهلي فبرغم مرونة هذا القانون وإعطائه حرية حركة للمنظمات غير الحكومية وخاصة الحقوقي منها إلا أنه يضع ضوابط صارمة لمتابعة نشاط هذه المنظمات ومجالس إدارتها ويخضعها لمتابعات دورية سنوية بتقديم تقارير مالية وإدارية تفحص بشكل دقيق للتأكد من التزام هذه المنظمات بالضوابط القانونية المقررة.

قال الباحث الحقوقي هيثم شرابي أن اللائحة التنفيذية الأولية لقانون العمل الأهلي في مصر تحتوي علي عدد من المواد المستحدثة التي تراعي كل المشكلات والمعوقات التي كانت تواجه الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي ومنها وضع تقنين لطريقة تلقي تبرعات او منح من الخارج حيث تم الحديث بالتفصيل عن المنح الاجنبية والجهات المانحة سواء اشخاص اعتبارية او طبيعية وكيفية التعامل مع هذا الملف .

أكد هيثم شرابي في تصريح لـ"صدى البلد "ان اللائحة تحدثت عن انشطة الجمعيات وتوسعت فيها وانشطة الجمعيات والمؤسسات الدولية والأجنبية العاملة في مصر كذلك طريقة انشاء فرع للمؤسسات والجمعيات المصرية في الخارج .

وأضاف شرابي أن اللائحة تضمنت مواعيد محددة للرد على مسألة تلقي تمويل خارجي سواء بالقبول او بالرفض والأهم هو تحديد مبلغ ألفين جنيه لتأسيس الجمعية ومبلغ ٢٠ ألف جنيه للمؤسسة وايضا تناول علاقة الجمعيات والمؤسسات بعملية جمع اموال وتبرعات والمسئولية الجنائية باعتبارها مسألة أموال عامة .