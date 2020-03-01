خلال فبراير.. مجلس الوزراء يوافق على تعديلات قانون قطاع الأعمال العام بعد29 عاما من صدوره.. وهشام توفيق يستقبل وفد شركة "ريتر" السويسرية الرائدة في صناعة ماكينات الغزل

توقيع 21 عقدا لميكنة 60 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام بمبلغ 50 مليون دولار

فورسيزون جديد فى ارض السطانة ملك بالاقصر

شهدت وزارة قطاع الأعمال وشركاتها التابعة خلال شهر فبراير عدة أحداث هامة على رأسها موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الأعمال رقم 203 لسنة 1991 وشملت التعديلات نحو 66 بندا، وذلك بعد نحو 29 عاما من صدور القانون.





وشهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام توقيع 21 عقدا لميكنة وتخطيط وإدارة موارد 60 شركة قابضة، وتابعة للوزارة بالتعاون مع كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات ومتكاملي الخدمة بتكلفة تبلغ حوالي 50 مليون دولار.





ويعد هذا التوقيع المرة الأولي في مصر والشرق الأوسط التي تشارك شركات تكنولوجيا المعلومات بنفسها في تنفيذ مشروع تحول رقمي بهذا الحجم، وقد وقع الاختيار على شركات ساب و مايكروسوفت وفايبر مصر ووادي النيل وأتوس من خلال أكبر مناقصة عالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات كان قد تم طرحها في أغسطس 2019.





ووقعت شركة "إيجوث" التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - والشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية "آيكون" إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وذلك لإنشاء فندق مستوى 5 نجوم على أرض السلطانة ملك بمحافظة الأقصر، وذلك بتكلفة استثمارية حوالي 1.5 مليار جنيه.





ووقعت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وشركاتها التابعة، عقد استشاري لتطوير الموارد البشرية بالشركة مع شركة "جوب ماستر"،وبمقتضى هذا العقد تقدم "جوب ماستر" الخدمات والاستشارات الفنية والإدارية لتطوير الموارد البشرية بالشركة القابضة خلال مدة زمنية قدرها سنة.





واستقبل وزير قطاع الأعمال العام أوائل فبراير 2020 وفدا من شركة "ريتر" السويسرية الرائدة عالميا في صناعة ماكينات الغزل والنسيج ويأتي ذلك في إطار متابعة تفعيل الاتفاق الذي تم توقيعه بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - وشركة ريتر السويسرية لتوريد معدات الغزل الحديثة، في إطار خطة الوزارة لتطوير وإعادة هيكلة قطاع الغزل والنسيج في الشركات التابعة.





واستمرار للجولات المتابعة الميدانية للوقوف على أحوال الشركات التابعة، قام وزير قطاع الأعمال العام بزيارة إلى شركات النصر لصناعة المواسير الصلب والنصر لصناعة المطروقات والمصرية للإنشاءات المعدنية "ميتالكو" التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لبحث سبل إصلاح وتطوير هذه الشركات لانتشالها من عثرتها.





ويأتي هذا بالتزامن مع انتهاء دراسات التقييم الفني لمصانع الشركات الثلاث وتحديد آليات التطوير، والتي قامت بها شركة "RCG" الاستشارية السويسرية العالمية المتخصصة في تقديم الاستشارات المتعلقة بالصناعات المعدنية.