سحر الحريق المكتوم.. معرض فني للأطباق الخزفية غدا بـ"نوعية" القاهرة

تنظم كلية التربية النوعية جامعة القاهرة غدا الأحد المعرض الفني الخزفي للفنانة منى كحله ، مدرس الخزف بالكلية.





المعرض تفتتحه الدكتورة سلوى رشدى فنانة الخزف الكبيرة، تحت رعاية الدكتور مخلص محمود عميد الكلية، والدكتور طارق سمير وكيل الكلية لشئون البيئة، والدكتورة نجلاء أدهم رئيس قسم التربية الفنية.





وتقوم فكرة المعرض على مجموعة من الأطباق الخزفية مختلفة مختلفة الأقطار طبق عليها أساليب التلوين بالفرشاة من خلال مجموعة من الأكاسيد المعدنية والملونات بشكل چديد ثم تعرضها للحريق بتقنية مختلفة ومثيرة من تقنيات الحريق والتى تعرف باسم الحريق المكتوم والتى تعطى تأثيرات لونية سحرية للأكاسيد و الملونات المتفردة.



