شاهد.. أحمد موسي يعرض فيديو لتجهيز مقابر جماعية في إيران لضحايا كورونا

عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو يرصد دفن ضحايا فيروس كورونا بشمال إيران فى مقابر جماعية.





ونوّه أحمد موسى إلى أنه سيتم تأجيل عقد القمة العربية بسبب فيروس كورونا، لافتًا إلى أن السعودية أوقفت العمرة مؤقتًا بسبب فيروس كورونا.





وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "نشر الشائعات الخاطئة عن فيروس كورونا يضر ويقلق الملايين، مُطالبًا المواطنين بضرورة توخي الحذر والترويج لأكاذيب، مُرددًا: "هو انت دكتور عشان تقول مين عنده ومين معندوش".





ونصح الإعلامي أحمد موسى المواطنين بضرورة الاتصال بالخط الساخن لمنظومة الشكاوي الموحدة 16528، فى حالة وجود أى أعراض.





وأردف موسى: "لو المواطن قاعد في بلده ولم يختلط بأشخاص قادمين من السفر يبقى الفيروس هيجيله منين".



