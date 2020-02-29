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أخبار العالم

انتقال كورونا عبر سجاجيد المساجد.. إعلان مهم من الصحة السعودية

السبت 29/فبراير/2020 - 09:37 م
مسجد في السعودية
مسجد في السعودية
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أحمد محرم
أفادت وزارة الصحة السعودية بأن الدراسات الوبائية ما زالت قائمة لفهم فيروس "كورونا" الجديد بشكل أكبر، خاصة من ناحية تحديد مدة بقائه حيًا خارج الجسم الحي.

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية قالت الوزارة اليوم: من المعروف أن الفيروسات من عائلة "كورونا" بشكل عام لا تعيش لفترة طويلة على الأسطح، فهي تحتاج لعائل حي؛ لكي تتكاثر وتحدث العدوى.




جاء ذلك في معرض الردّ على تساؤل طرحه أحد المغردين حول الفترة التي يعيشها فيروس "كورونا" خارج جسم الإنسان، وما إذا كان ينتقل عن طريق سجادة المسجد.


وتابعت "الصحة" في ردّها: لذلك فإن قدرة الفيروسات ضعيفة جدًا، وتكاد تكون معدومة مع مرور الوقت لإحداث العدوى، وإن بقيت فترة على الأسطح، مع العلم بأن هناك عوامل تؤثر بمدة بقاء الفيروسات على الأسطح منها نوع الفيروس والبيئة المحيطة من حيث (الرطوبة، نوع السطح، درجة الحرارة). عافاكم الله.
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