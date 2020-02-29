أخبار الزمالك.. زادة يتوجه إلى تونس لاستقبال البعثة.. وجلسة خاصة مع أوباما.. وبن شرقي حديث الجماهير





يغادر القاهرة صباح غد الأحد المهندس هانى زادة ، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك متوجهًا إلى تونس للترتيب لاستقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم، بناء على تعليمات المستشار مرتضى منصور رئيس النادي.





















توفي ظهر اليوم السبت، مجدى شرف وكيل نادى الزمالك الأسبق وأحد رموزه، وتقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر فى مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين. وحرصت إدارة نادي الزمالك سريعًا على نعى الراحل، ونشر الموقع الرسمى نعى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادى وأعضاء المجلس وجميع العاملين بالنادي لرحيل "شرف" وسط مشاعر من الحزن داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان إن صلاة الجنازة على الراحل ستقام بعد صلاة العصر من مسجد مصطفى محمود.





















يقدم أشرف بن شرقي العديد من المستويات المميزة مع نادي الزمالك، حيث استطاع مؤخرا أن يساهم في تتويج فريقه بلقبي السوبر المصري والسوبر الإفريقي، حيث سجل هدفين في مباراة الترجي بالسوبر الإفريقي.

























عقد الجهاز الفني للزمالك جلسة خاصة مع يوسف إبراهيم أوباما صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم في حضور طبيب الفريق للاطمئنان على إصابته بالركبة التي أبعدته عن مباراة الترجي التونسي أمس.

























منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون راحة لعدد كبير من اللاعبين بعد مباراة الترجي التونسي أمس.



