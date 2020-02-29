الحكومة تقترض 42.5 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة في أسبوع

تعتزم وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري الإقتراض من البنوك لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة، إذ تستهدف الحصول علي سيولة مالية بقيمة 42.5 مليار جنيه.





كلفت الوزارة بحسب تقرير صادر عن إدارة الدين العام؛ البنك المركزي المصري بمهمة الإقتراض من البنوك عبر أدوات الدين الحكومي الداخلي من سندات وأذون الخزانة.





قال تقرير إدارة الدين العام بالوزارة، إنه من المستهدف بيع أدوات تمويلية عبر 3 عطاءات أسبوعية من بينها أذون " 91،273، و 364، 182" يوما خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري، بالإضافة لاستحقاقي 3 و 7 سنوات اعتبارا من الاثنين القادم.





عرضت وزارة المالية القيمة المستهدفة من بيع أذون الخزانة لأجال "91،266،182، 364" يوما بـ35 مليار جنيه موزعة بين 14.5 مليار جنيه غدا الأحد حيث سيتم بيع أجلي 91 و 273 يوما بالقيمة المذكورة، بخلاف أجلي 182 و 364 يوما بـ20.5 مليار جنيه يوم الخميس المقبل.

وستبيع الوزارة استحقاقي 3 و 7 سنوات بقيمة 7.5 مليارات جنيه يوم الاثنين المقبل.