AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

رئيس الرقابة الإدارية يناقش مع البرلمان خطة مكافحة الفساد..صور

السبت 29/فبراير/2020 - 10:16 م
رئيس الرقابة الإدارية
رئيس الرقابة الإدارية يناقش مع البرلمان خطة مكافحة الفساد
Advertisements
معتز الخصوصى
التقى اللواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بأعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على هامش الفعاليات التي نظمتها الأكاديمية الوطنية التابعة لهيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد.

واستعرض الجانبان بعض جهود الهيئة في مجال منع ومكافحة الفساد ، ‏وتم عرض تقديمي للمشروع القومي للبنية المعلوماتية لبناء الدولة المصرية الحديثة وأثر الفساد الضار على الأمن القومي المصري، وكذلك عرض بعض الأعمال المتعلقة بدعم الهيئة للاستثمار وتنمية الصادرات وإزالة مشاكل المستثمرين.

وقال النائب إبراهيم نظير إنه تم الإتفاق على التواصل المستمر مع الهيئة والتعاون المشترك مع لجنة الخطة والموازنة ، حيث تطرقنا فى هذا اللقاء إلى الحديث عن كافة المشكلات والتحديات التي تواجه الدولة فى مجال مكافحة الفساد ومعرفة ما إذا كانت تلك المشكلات تحت نظر الرقابة من عدمه ، وخاصة المشكلات التى نراها بأعيننا في دوائرنا بالمحافظات والتى تمس حياة المواطن اليومية سواء فى المعاملات التجارية أو مع الجهات الحكومية المختلفة “.

وتوجه النائب إبراهيم نظير بالشكر إلى اللواء رئيس الهيئة على حرصه الدائم والمستمر  منذ توليه هيئة الرقابة الإدارية على تعميق علاقات التعاون التي تربطها وعدد من مؤسسات الدولة.

كما توجه بالشكر إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب وأعضاء اللجنة لما بذلوه من جهود خلال إصدار التشريعات الخاصة بموازنات الدولة والتى تربطها علاقة وطيدة بمحاربة الفساد بكافة أشكاله.

وأضاف أنه قد كان  لقاء إيجابيا ومثمرا على كافة الأصعدة وأنه لابد من وجود أذرع للتعاون بين الجهة التشريعية والرقابية وهي البرلمان والأجهزة التنفيذية من أجل تأدية الدور المطلوب لصالح المجتمع المصري.

وقال أنه قد تم الإتفاق على التواصل والتعاون من خلال حضور ممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية لاجتماعات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب و الإستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.
رئيس الرقابة الإدارية يناقش مع البرلمان خطة مكافحة الفساد..صور
رئيس الرقابة الإدارية يناقش مع البرلمان خطة مكافحة الفساد..صور
رئيس الرقابة الإدارية يناقش مع البرلمان خطة مكافحة الفساد..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتفاقية بين مصر والكويت لـ تسليم مجرمين وتبادل معلومات

رئيس هيئة الرقابة الإدارية يستقبل السفير البريطاني لبحث التعاون في مكافحة الفساد

رئيس الرقابة الإدارية يبحث مع السفير السعودي سُبل التعاون في مجالات التدريب.. صور

​رئيس الرقابة الإدارية لـ نائبات البرلمان: مصر الحديثة لا مكان فيها لفاسد

محافظ الدقهلية بمؤتمر مكافحة الفساد: الجميع شركاء فى حماية أموال وموارد الدولة

محاربةُ الفساد أولوية.. رئيس الرقابة الإدارية يلتقي أعضاء الخطة والموازنة بـ النواب

ترشيحاتنا

مدرب الزمالك السابق: الأهلي قادر على الصعود من قلب جنوب إفريقيا

مستشفى الأهلي.. إصابة أحمد فتحي أمام صن داونز وشكوك عن لحاقه بمباراة العودة.. تفاصيل

بعد تصدرها جوجل.. حقيقة دخول شيرين وجدي مجال الفن بـ الواسطة

بعد الهزيمة من الأهلي.. مدرب صن داونز في ورطة بسبب الغائبين.. تفاصيل

قفشة لازم يراجع نفسه.. نبيل الحلفاوي يعلق على مباراة الأهلي وصن داونز

متى ينتهي وقت صلاة الفجر؟ الأزهر يحدد آخر موعد لأداء الصبح حاضرا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب يشعل مسرح المنارة فى التجمع الخامس بـ سهران .. شاهد

بعد طرحها رسميًا.. سعر ومواصفات سكودا كاروك 2020 skoda kodiaq في مصر..صور

وزير الرياضة ومجلس الاتحاد الدولي لليد في جولة تفقدية بالصالة المغطاة بأكتوبر