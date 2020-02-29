رئيس الرقابة الإدارية يناقش مع البرلمان خطة مكافحة الفساد..صور

التقى اللواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بأعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على هامش الفعاليات التي نظمتها الأكاديمية الوطنية التابعة لهيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد.





واستعرض الجانبان بعض جهود الهيئة في مجال منع ومكافحة الفساد ، ‏وتم عرض تقديمي للمشروع القومي للبنية المعلوماتية لبناء الدولة المصرية الحديثة وأثر الفساد الضار على الأمن القومي المصري، وكذلك عرض بعض الأعمال المتعلقة بدعم الهيئة للاستثمار وتنمية الصادرات وإزالة مشاكل المستثمرين.





وقال النائب إبراهيم نظير إنه تم الإتفاق على التواصل المستمر مع الهيئة والتعاون المشترك مع لجنة الخطة والموازنة ، حيث تطرقنا فى هذا اللقاء إلى الحديث عن كافة المشكلات والتحديات التي تواجه الدولة فى مجال مكافحة الفساد ومعرفة ما إذا كانت تلك المشكلات تحت نظر الرقابة من عدمه ، وخاصة المشكلات التى نراها بأعيننا في دوائرنا بالمحافظات والتى تمس حياة المواطن اليومية سواء فى المعاملات التجارية أو مع الجهات الحكومية المختلفة “.





وتوجه النائب إبراهيم نظير بالشكر إلى اللواء رئيس الهيئة على حرصه الدائم والمستمر منذ توليه هيئة الرقابة الإدارية على تعميق علاقات التعاون التي تربطها وعدد من مؤسسات الدولة.





كما توجه بالشكر إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب وأعضاء اللجنة لما بذلوه من جهود خلال إصدار التشريعات الخاصة بموازنات الدولة والتى تربطها علاقة وطيدة بمحاربة الفساد بكافة أشكاله.





وأضاف أنه قد كان لقاء إيجابيا ومثمرا على كافة الأصعدة وأنه لابد من وجود أذرع للتعاون بين الجهة التشريعية والرقابية وهي البرلمان والأجهزة التنفيذية من أجل تأدية الدور المطلوب لصالح المجتمع المصري.





وقال أنه قد تم الإتفاق على التواصل والتعاون من خلال حضور ممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية لاجتماعات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب و الإستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.