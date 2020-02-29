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مصطفى بكري: المشير طنطاوى تحمل ما لا تتحمله الجبال .. فيديو

السبت 29/فبراير/2020 - 09:51 م
مصطفي بكري
مصطفي بكري
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إبراهيم القادري
قال مصطفى بكري الكاتب الصحفي والاعلامي، إن هناك حملة يشنها البعض على المشير محمد حسين طنطاوى بالادعاءات والاكاذيب وتزييف للحقائق كما أن المشير طنطاوى بخير ويعاني من آلام في الركبة فقط.

وأضاف بكرى خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم، المشير طنطاوي تحمل ما لا يمكن للجبال ان تتحمله ".

وأوضح  أن المشير طنطاوى أنقذ مصر من مخاطر شديدة وعديدة وقد تحمل أزمات وشتائم واكاذيب وصمت عن الرد .

وتابع مصطفى بكرى ، أن الذى طالب مبارك بالاستقالة وطلب من عمر سليمان ابلاغه بالاستقالة يوم الجمعة الساعة الواحدة والنصف كان الفريق أحمد شفيق وذالك لأن الناس كانوا محاصرين القصر الجمهوري وليس المشير طنطاوى.

واستكمل أن الدكتور زكريا عزمى عرض على المشير طنطاوى ان يتحمل البلد وذلك يوم 8 فبراير وقد رفض وقال نحن مع البلد وقد طلب منه أحد القادة العسكريين يوم 29 يناير أن يقوم بانقلاب رفض وقال انتهى زمن الانقلابات.

واشار مصطفي بكرى، الي أن يجب ان نستمع إلى شهادة المشير طنطاوي أمام محكمة الجنايات عندما انقذ الراحل مبارك من الحبس عندما قال " إن مبارك لم يصدر منه الينا اى تعليمات بقتل المتظاهرين أو التصدى لهم " .

وأردف قائلا أن هذا الكلام قاله المشير طنطاوى يوم حفل في اكاديمية الشرطة يوم 16/5/2011 كما أن المشير طنطاوى لم يسع الي اى سلطة وتحمل الكثير من اجل هذا البلد.
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