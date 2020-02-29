فرص صعود الأهلي للدور قبل النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا

يستعد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة منافسه صن داونز جنوب الأفريقي في المباراة المحدد لها موعد إقامة في إياب دور الـ8 من البطولة القارية، في تمام الساعة 3 عصرًا يوم 7 مارس المقبل.





وحقق الأهلي فوزًا هامًا على منافسه صن داونز في مباراة الذهاب التي انتهت بهدفين للمارد الأحمر دون رد، سجلهما علي معلول في الدقيقتين 56 و 68.





وبعد هذا الفوز يتحدد فرص صعود الأهلي إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري ابطال افريقيا، وتتلخص القصة في عدة سيناريوهات تجعل الأهلي يصعد الى الدور قبل النهائي.





سيناريو الخسارة

يعتبر خسارة الأهلي هي اسوأ حلول التأهل عند الجماهير واللاعبين والجهاز الفني، ولكن يستطيع الأهلي أن يصعد في حالة الخسارة بهدف وحيد من صن داونز في المباراة القادمة.





سيناريو التعادل

إذا انتهت مباراة الأهلي وصن داونز القادمة بالتعادل السلبي بدون أهداف او التعادل الإيجابي بأي نتيجة سوف يصعد الأهلي.





سيناريو الفوز

يعمل الأهلي على الفوز في مباراة الإياب أمام صن داونز ورد الإعتبار لمباراة العام الماضي التي هزم خلالها الفريق الجنوب افريقي المارد الأحمر بخماسية نظيفة.





فإذا حقق الأهلي الفوز بأي نتيجة دون رد سيضمن صعوده إلى دور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



