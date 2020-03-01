توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 1 /3 /2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الاحد 01 مارس 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج ماغى فرح على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك





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برج الحمل :

مهنيًا: عليك ان تكون أكثر انفتاحًا على الآخرين، وهذا يعزز الثقة بينك وبينهم أكثر كما انه يجعل مردودية العمل تكون اقوي واحسن

عاطفيًا: تفاهم الماضي مع الشريك، يشكّل ضمانة للحاضر والمستقبل ولبناء الثقة بينكما فحاول وضع النقاط على الحروف من الاول

صحيًا: أنت ميال إلى المشاريع الترفيهية التي تبعد عنك الهموم، فاختر أحدها وتشارك به مع المقربين

برج الثور:

مهنيًا: لا تكن متطرّفًا في قراراتك ولا تتساهل، وكما يقال دائما خير الأمور الوسط وحاول دراسة اي مشروع بروية قبل الدخول فيه

عاطفيًا: هناك بعض النيات السيئة التي تهدد العلاقة بالشريك، فحاول إثبات حقيقتها سريعًا، واثبات حبك لشريك حتى لا ينخدع من مكر الماكرين

صحيًا: تتخلص من الوزن الزائد وآلام الظهر وتستعد للانطلاق بمخطط جديد لنمطك الغذائي

برج الجوزاء:

مهنيًا: لا تحسم أمرًا أو توقع عقدًا اليوم قبل أن تتأكد من صدقه وصحته وبنوده وشروطه فالحذر واجب وليس الجميع ملائكة فكن حذر

عاطفيًا: حاول أن تعالج الأمور بينك وبين الحبيب بهدوء، ولا تتهمه بالانفعال وسوء الظن، وحاول الابتعاد عن العصبية عند المناقشة معه

صحيًا: تكثر الفواكه الموسمية فحاول الاستفادة منها لكن طبعًا دون الإكثار من تناولها فخير الامور اوسطها

برج السرطان:

مهنيًا: تبدأ اليوم بالنزاعات والتشنجات والأجواء المربكة التي تحمل تغيّرًا لا يروقك على الارجح، ثم يخف الضغط ويجنبك بعض الاشتباكات ويجعلك اكثر لياقة وديبلوماسية

عاطفيًا: خفف اندفاعك تجاه الشريك، لأن ذلك قد يخلق عنده بعض الأنانية، وحاول ان تكون متوازن فى تعاملك معه

صحيًا: لا تترك العنان لشهيتك، فهذا يفقدك البدانة بين ليلة وضحاها، ويدفعك مجددًا لاتباع حمية قاسية

برج الأسد:

مهنيًا: تواصل مع محيطك لأنّ نجمك سيلمع ويسطع ويساهم في تلطيف الأجواء التي كانت محتدمة أخيرًا، وتقدّم نتائج أفضل على الصعيد المهني

عاطفيًا: الإخلاص هو عنوان الأيام المقبلة مع الشريك، وهذا يخلق بينكما أجواء من الراحة والسعادة، ويزيد من قوة العلاقة بينكما

صحيًا: الخوف من الإصابة بالتهابات حادة لا يزال يسيطر على نفسيتك، لكن الأمر لا يتطلب الخوف إلى هذا الحد

برج العذراء:

مهنيًا: عليك في الوضع الحساس بذل جهود مضاعفة لتنال المنصب الذي تستحقه، وكل ما عدا ذلك لن يجديك نفعًا

عاطفيًا: إعمل برأي الشريك في أمور دقيقة، التفرد لن يؤدي إلى حسم الأمور كما تتمنّى فهو له رؤية حكيمة، فحاول استشارته فى جميع مشاكلك

صحيًا: أنت محب للطعام الشهي وصاحب إرادة ضعيفة، الحل الوحيد هو اللجوء إلى أخصائي تغذية لمساعدتك في ضبط شهيتك





برج الميزان:

مهنيًا: قد تضطر إلى اتخاذ قرارات لا تعجب بعض الزملاء، لكنّ الجميع يقدّر الظروف ومستعد للوقوف إلى جانبك

عاطفيًا: لا تحاول الضغط على الشريك، لأنك قد تخسره في حال وصلت الأمور بينكما إلى طريق مسدود فكن حذر يا عزيزي

صحيًا: بالإرادة الصلبة والعزم أنت قادر على التغلب على مشاكلك الصحية والتخلص من السمنة الزائدة





برج العقرب:

مهنيًا: الظروف الحالية تفرض عليك بعض الحذر، لكن ذلك يتبدل في مصلحتك لاحقًا كما ينصحك الفلك بالعمل على تقوية نقاط ضعفك التى انت تعرفها

عاطفيًا: تلاحظ قريبًا ارتفاعًا في منسوب الرومانسية، وهذه طبيعة الشريك الحقيقية فالايام حلوة قادمة مع الشريك

صحيًا: الحيوية الظاهرة سببها من دون شك، مواظبتك على التمارين الرياضية فحافظ علي هذا الايقاع





برج القوس:

مهنيًا: ساعد الآخرين وشاركهم في مهام العمل لتكن أكثر ايجابية في التعاطي معهم فتكسب ودهم وتستطيع من خلالهم تحقيق ما تريد

عاطفيًا:لا تتعصب لرأيك واقبل الاستماع إلى وجهة نظر الحبيب ثم احكم على الأمور فهو يريد الخير لك ، وحاول ولو مرة التفكير فيما يقولك بعقلانية

صحيًا: تتعاطى مع وضعك الصحي باستخفاف ما بعده استخفاف، وتكون النتائج كارثية

برج الجدي

مهنيًا: تابع باهتمام دقيق ما يحصل حولك فقد تظهر حقائق أربكتك طويلًا وجعلتك مترددًا في عدة مشاريع.

عاطفيًا: في الحب الرجوع عن الخطأ فضيلة ولا سيما أن الشريك ينتظر مبادرة منك لإعادة تصويب علاقتكما، فلا تجعل كبريائك يعي بصيرتك ويجعلك متكبرا.

صحيًا: من الضروري مراجعة الطبيب سريعًا إذا كنت تعاني ضيقًا في التنفس واضطرابًا في دقات القلب

برج الدلو:

مهنيًا: لا تحاول تقليب الصفحات القديمة، لأن ذلك لن يكون في مصلحتك قياسًا بما تقدمه من إنجازات على الصعيد العملي.

عاطفيًا: عليك أن تكون هادئًا لتتمكّن من معالجة الضغط الذي يمارسه الشريك عليك بروية، وهذا يبعدك إلى حد كبير عن الوقوع في الخطأ.

صحيًا: أنت محبط ومرتبك لكثرة المهام الملقاة على عاتقك مهنيًا ومنزليًا، فتقع تحت الضغط وتصاب بالإنهاك

برج الحوت:

مهنيًا: تكون الأجواء مناسبة للقيام بجهود كبيرة، ولن يخذلك الحظ شرط التحرّك بعزيمة وشجاعة وتخطيط سابق وليس بطرية مرتجلة فؤكز يا عزيزي الحوت

عاطفيًا: لا تقسُ على الشريك وكن أكثر مرونة، فهنالك تطورات كثيرة في العلاقة وهذا يكون في مصلحتكما مستقبلا

صحيًا: الأزمات التي تعترضك في شؤون العمل ترتد سلبًا على نفسيتك وصحتك، فانتبه