التخطيط تفتتح ورشة تحديث استراتيجية مصر 2030

تفتتح الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأحد، ورشة عمل حول رؤية مصر 2030 المحدثة وتوطين أهدافها الاستراتيجية، بمحافظة الفيوم بحضور أحمد الانصارى، محافظ الفيوم وريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وممثلى عدد من محافظات الجمهورية.





ذكرت " السعيد" في تصريحات لها، أن النسخة المحدثة للرؤية تتضمن ثماني أهداف استراتيجية وينبثق عنها 47 هدفا فرعيا، مشيرة إلى أن الأهداف الاستراتيجية الرئيسة تمثلت في الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته مع تحقيق اقتصاد تنافسي ومتنوع ونظام بيئي متكامل ومستدام إلي جانب تحقيق السلام والأمن المصري فضلًا عن تحقيق العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة مع تعزيز الريادة المصرية.





وأكدت أن عملية توطين أهداف التنمية المستدامة تتطلب آليات فعالة للمتابعة والتقييم لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن أسباب تحديث رؤية مصر ۲۰۳۰ التي تضمنت ضمان اتساق الأجندة الوطنية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة (أجندة ۲۰۳۰)، وكذا أجندة أفريقيا 2063 إلى جانب القضايا الملحة التي طرأت في السياق المصري التي كان لابد من تضمينها وبيان كيفية التعامل الاستراتيجي معها كقضايا الزيادة السكانية، ندرة المياه.





وأضافت السعيد أن التحديثات جاءت كذلك لمواكبة التغيرات التي طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام ٢٠١٦ إلي جانب تأكيد ترابط الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وأن جميع الأهداف الاستراتيجية الرئيسية والفرعية ستتضمن الثلاثة أبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية معًا.





وتابعت السعيد أن التغيرات المهمة في توجهات الدول الكبرى والمؤثرة على توقعات ومسار الاقتصاد العالمي كإجراءات الحماية التجارية، والتذبذبات في سعر الفائدة العالمي وأسعار النفط كانت أحد أسباب تحديث رؤية مصر 2030.